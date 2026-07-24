Clip chàng Tây đẹp trai lóng ngóng cầm đũa ăn bún ở chợ nổi 'gây mê' dân mạng

(VTC News) -

Clip chàng khách Tây đẹp trai lóng ngóng ăn bún trên ghe chợ nổi. (Nguồn: @cauca_39)

Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ luôn thu hút du khách quốc tế với nét đẹp của văn hóa sông nước Nam bộ. Một clip được quay tại đây đang thu hút người xem trên TikTok với khoảnh khắc chàng thanh niên phương Tây lần đầu trải nghiệm ăn sáng ngay trên ghe.

Dưới ánh nắng ban mai, trên chiếc ghe tròng trành, chàng trai mặc áo sơ mi trắng muốt, quần tây màu kem nhạt đang rất tập trung vào thử thách ăn bún bằng đũa trong điều kiện thiếu thăng bằng. Bát bún được người bán cầm hộ, việc của anh là cố gắng gắp và thưởng thức. Với thao tác cầm đũa còn vụng về, anh cẩn thận gắp từng đũa bún, háo hức nếm hương vị và lộ ra vẻ mặt mãn nguyện.

Đoạn clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Ngoại hình nổi bật và chỉn chu của nhân vật chính là thứ "đập vào mắt" đầu tiên đối với các nữ khán giả trẻ. Họ đua nhau bày tỏ sự hâm mộ: "Tây tổng áo sơ mi trắng, tóc vuốt chỉn chu, ngồi trên cái xuồng dập dềnh mà trông như đang quay quảng cáo, khác hẳn lúc mình ngồi ăn"...

"Đúng là chuyến này chợ nổi Cái Răng không chỉ bán hủ tiếu mà còn 'bán' luôn cả sự rung động"; "Người ta thường bảo hoàng tử thường cưỡi bạch mã, nay tôi thấy hoàng tử ngồi ghe miền Tây"; "Bình thường người ta ăn uống lóng ngóng trên ghe dễ lộ khoảnh khắc dìm hàng lắm, thế mà ông anh này lại biến nó thành khoảnh khắc triệu view"; "Xem xong tôi chỉ muốn lao ngày về chợ nổi để xem em trai còn muốn ăn gì để đưa đi"...

Nhiều người xem clip bật cười khi thấy vẻ mặt mãn nguyện của vị khách Tây khi thưởng thức món ngon sông nước dù quá trình ăn còn gian nan: "Tay trái thì giữ chặt thìa, tay phải lóng ngóng điều khiển đôi đũa giữa lúc cái ghe dập dềnh theo từng nhịp sóng, bát thì có người bưng cho. Trải nghiệm ăn này đúng là chỉ tại Việt Nam"; "Bình thường ngồi bàn ăn êm ái chắc gì anh đã ăn tập trung được vậy, sang đây lắc lư mới có thể tập trung xì xụp từng sợi bún".

Dân mạng tấm tắc khen quán ăn ở chợ nổi tận tình với khách. (Ảnh chụp màn hình)

"Vẻ mặt mãn nguyện đó đúng kiểu ngon như này thì gian nan thế nào cũng đáng"; "Lúc bình thường khách Tây dùng đũa đã khó, nay còn ngồi hẳn ở trên sông nước vẫn ngon ơ. Anh đúng là lên đẳng cấp mới gần bằng dân bản địa thực thụ rồi"; "Cái cảm giác ngồi trên chiếc xuồng dập dềnh theo sóng, gọi một tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút rồi tay trái giữ tô, tay phải gắp bún nó phiêu gì đâu. Vừa húp trọn ngụm nước lèo đậm đà vừa ngắm bình minh trên sông"....

Nhiều cư dân mạng khen ngợi sự chu đáo, tận tâm của người bán bún khi bưng tô để khách ăn dễ hơn. "Nhìn chú bán hàng tay vừa cầm ghe vừa kiên nhẫn bưng tô hủ tiếu chờ ông khách Tây ăn từng gắp mà tui thấy dễ thương muốn xỉu! Ở miền Tây đúng là dịch vụ ăn uống lên một tầm cao mới, không chỉ bán đồ ăn ngon mà còn bưng tô tận tay, đỡ ngay tận miệng", Hiền Anh bình luận.

Minh Thu viết: "Đúng là chỉ ở chợ nổi Cái Răng mới có trải nghiệm ăn uống độc lạ thế này. Ông anh du khách chắc ban đầu bối rối lắm nhưng chú bán hàng đã nhanh trí ra tay cứu nguy bằng một pha bưng tô đi vào lòng người. Chú bưng rất tự nhiên, ánh mắt đầy sự chu đáo kiểu cứ thong thả ăn đi con, chú giữ tô cho, không rớt đâu mà sợ".

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ gợi ý về nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn của miền Tây mà ai cũng nên thử. Khánh Vũ chia sẻ: "Tôi nghĩ anh Tây nên thử thêm trải nghiệm đi ghe ăn hoa quả ở miệt vườn. Không cần cầm đũa, anh chỉ cần giơ tay lên là có quả ngon để thưởng thức. Khách phương Tây ăn hoa quả toàn trong siêu thị mà thử trải nghiệm hoa quả nhiệt đới không mê mới lạ".