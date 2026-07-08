Mời bạn đọc đặt mua đặc san 'Đường đến hùng cường' của Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Đặc san Đường đến hùng cường quy tụ nhiều bài viết chuyên sâu, phỏng vấn độc quyền và những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình phát triển đất nước.

Từ bài viết mở đầu "Từ Đổi mới đến hùng cường" của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, cuộc phỏng vấn cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius với góc nhìn về triển vọng Việt Nam, đến các chủ đề nóng như cải cách thể chế, khoa học - công nghệ, AI, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và những động lực tăng trưởng mới; niềm tin của bạn bè quốc tế vào triển vọng phát triển cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc kết nối, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Đặc san "Đường đến hùng cường" có mặt trên các sạp báo toàn quốc từ ngày 9/7.

Cuốn đặc san cũng đưa độc giả đến với những hành trình rất đời thường nhưng giàu cảm hứng. Đó là chuyện gia đình Việt Nam đầu tiên có hai người con cùng học tại Harvard, hay lời kể của một kỹ sư Việt tại Google kể về hành trình tham gia giải những bài toán phục vụ hàng tỷ người dùng toàn thế giới, chuyện các nhà khoa học Việt Nam miệt mài tìm lời giải để AI có thể hiểu tiếng Việt với đầy đủ sắc thái văn hóa và ngữ cảnh, hay một doanh nhân dành gần 20 năm theo đuổi giấc mơ đưa rong biển Việt Nam bước vào chuỗi thực phẩm toàn cầu...

Tinh thần đổi mới ấy còn được nối dài bằng những dấu mốc đáng tự hào của khoa học và công nghệ Việt Nam. Từ hành trình đưa "Vệ tinh tư nhân Việt đầu tiên phát tín hiệu từ không gian" đến câu chuyện "Chấp nhận rủi ro trong khoa học đi vào thực thi", đặc san mở ra bức tranh về một Việt Nam đang mạnh dạn bước vào các lĩnh vực công nghệ cao, nơi giá trị được tạo nên bằng chất xám của người Việt.

Không gian văn hóa - lịch sử trong đặc san cũng được mở rộng bằng nhiều phát hiện thú vị. Đó là hành trình lần tìm sự thật phía sau truyền thuyết đàn voi chiến triều Nguyễn "rống xé trời" khóc chủ giữa đêm khuya; câu chuyện về hai phiến đá "oan hồn" ở Tây Sơn hay những "mật ngữ" được lưu giữ suốt hơn 500 năm tại một ngôi làng cổ ở Quảng Trị.

Độc giả cũng sẽ bắt gặp triết lý chữa lành từ nghệ thuật vá gốm bằng vàng của Nhật Bản; hành trình hơn nửa thế kỷ gìn giữ "quốc bảo" sâm, hồi sinh làng gốm cổ 500 năm tuổi và khôi phục Thánh giá trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Mỗi câu chuyện không chỉ mang đến những phát hiện thú vị mà còn gợi mở chiều sâu văn hóa và sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống.

"Đường đến hùng cường" mong muốn mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về Việt Nam hôm nay - một Việt Nam đang chuyển mình bằng cả những quyết sách ở tầm quốc gia và sự bền bỉ của từng con người trong đời sống thường nhật.

Đặc san "Đường đến hùng cường" có mặt trên các sạp báo toàn quốc từ ngày 9/7. Quý cơ quan, doanh nghiệp, độc giả cũng có thể gọi điện thoại đến số hotline 0855 911 911 hoặc 024 3632 1588 để đặt mua báo. Báo Điện tử VTC News sẽ chuyển phát miễn phí đến tay quý độc giả.