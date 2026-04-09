Công an xã ở Huế làm clip tuyên truyền luật giao thông như phim điện ảnh

Clip tuyên truyền luật giao thông như phim điện ảnh của công an xã vùng cap TP Huế. (Nguồn: Công an xã A Lưới 1)

Clip tuyên truyền luật an toàn giao thông mà Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) vừa cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngay lập tức "viral" vì độ dí dỏm, gần gũi, dễ hiểu. Chỉ sau chưa đầy 22 giờ, clip nhận được hơn 18 nghìn lượt thích và 1,6 nghìn lượt chia sẻ.

Trung tá Hồ Văn Sự - Phó trưởng Công an xã A Lưới 1, cho biết anh rất mừng khi clip tuyên truyền của đơn vị được dân mạng ủng hộ, lan tỏa tốt đến vậy. Theo chủ trương, chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Huế, đơn vị sản xuất những clip tuyên truyền an toàn giao thông dễ hiểu, dễ nhớ để phù hợp với đặc thù của địa bàn có số đông là đồng bào dân tộc thiểu số.

Clip tuyên truyền luật giao thông của Công an xã A Lưới được cộng đồng mạng quan tâm bởi nội dung dí dỏm, dễ hiểu và đặc biệt được dựng "như phim điện ảnh". (Ảnh cắt từ clip)

Theo Trung tá Hồ Văn Sự, kịch bản do toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đóng góp, xây dựng và trọng tâm là Thượng úy Phạm Đức Huỳnh - Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1. Quá trình lên kịch bản, quay, sản xuất clip hết khoảng 3 ngày.

"Toàn bộ việc lên kịch bản, quay và dựng clip đều do Thượng uý Phạm Đức Huỳnh và các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mày mò học tập. Ngoài ra, có sự trợ giúp, trao đổi kinh nghiệm từ một số người làm truyền hình. Các diễn viên trong clip ngoài Thượng uý Phạm Đức Huỳnh có sự trợ giúp từ người nhà của anh. Tất cả đều do các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị sản xuất và nhờ người hỗ trợ, không thuê bên ngoài nên không tốn chi phí...", Trung tá Hồ Văn Sự chia sẻ.

Trong clip đang "viral" của Công an xã A Lưới, Thượng uý Phạm Đức Huỳnh đóng vai trò chính, vừa lên ý tưởng vừa vào vai cán bộ tuyên truyền. Huỳnh là cán bộ công an trẻ, nhiệt huyết và là Bí thư Chi Đoàn Công an xã A Lưới 1.

Thượng uý Phạm Đức Huỳnh. (Ảnh cắt từ clip)

Thượng uý Huỳnh chia sẻ, anh ấp ủ ý tưởng dùng mạng xã hội và clip ngắn, hài hước để tuyên truyền chính sách, pháp luật từ khá lâu do địa bàn mình công tác là xã vùng cao, phần lớn người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số; việc phổ biến các chính sách pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Nhận thấy các bạn trẻ ở đây thường xuyên sử dụng mạng xã hội nên anh lên ý tưởng làm clip tuyên truyền theo phong cách này. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an xã A Lưới 1, Thượng uý Phạm Đức Huỳnh phối hợp với anh em xây dựng kịch bản, quay, dựng clip.

Một diễn viên khác trong clip - nhân vật điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông - là rapper David Nộp (nghệ danh khác là Gnob, tên thật Phạm Trung Hiếu, 23 tuổi) và cũng chính là em ruột của Thượng uý Huỳnh.

David Nộp nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip hài hước, mang thông điệp tích cực và được bạn trẻ Việt biết đến khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 4. Anh được rapper Suboi đưa về đội của mình và có những bài nhạc gây ấn tượng với khán giả.

Phạm Trung Hiếu (rapper David Nộp) là em trai ruột của Thượng uý Phạm Đức Huỳnh. (Ảnh cắt từ clip)

Do là người có kinh nghiệm, rapper David Nộp được anh trai giao việc dựng clip theo phong cách anh thường làm. Sau khi đăng tải, clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, anh em Thượng uý Phạm Đức Huỳnh và rapper David Nộp cho ra mắt một clip khác cũng để tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông và đạt đạt hơn 2,2 triệu lượt xem; đến nay có hơn 181,1 nghìn lượt like, hơn 5 nghìn lượt chia sẻ lên trang mạng xã hội của Công an xã A Lưới 1.