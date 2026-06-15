Rà soát, thu hồi sữa Nara Organics sau 3 ca ngộ độc ở trẻ sơ sinh

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 15/6 yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi và thông tin tới người tiêu dùng về việc nhà sản xuất tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng của Mỹ ghi nhận ba trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo, cả ba trẻ đều sử dụng sản phẩm trên trước khi khởi phát bệnh.

Trước đó, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Nara Organics tự nguyện thu hồi toàn bộ dòng sữa công thức này. Sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. FDA cho biết sản phẩm không được phân phối ngoài lãnh thổ Mỹ.

Loại sữa được cảnh báo có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm gửi công văn tới Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu kiểm tra việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm nêu trên.

Cơ quan này cũng đề nghị làm việc với các đơn vị công bố sản phẩm, nếu có, để yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, bán ra thị trường, lượng hàng còn tồn kho và đề xuất phương án xử lý với các lô hàng thuộc diện thu hồi.

Song song với việc kiểm tra nguồn hàng, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông để người dân không tiếp tục sử dụng bất kỳ lô sản phẩm nào thuộc diện thu hồi.

Kết quả rà soát và xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 25/6.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng trực tuyến kiểm tra, ngừng kinh doanh sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối để gỡ bỏ thông tin quảng cáo, rao bán các lô sữa thuộc diện thu hồi, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.