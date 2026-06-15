Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án Trung tâm hành chính TP.HCM

Chiều 15/6, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đi kiểm tra tiến độ dự án Quảng trường trung tâm TP.HCM và Trung tâm hành chính TPHCM. (Ảnh: Việt Dũng)

Sau khi khảo sát thực tế tại công trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nghe các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo về tiến độ triển khai dự án; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với TPHCM, vì vậy, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, các sở, ngành và địa phương trong quá trình phối hợp triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Việt Dũng)

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công, có thể xem là một hình mẫu cho các dự án, công trình trọng điểm khác của thành phố.

Đối với các kiến nghị được nêu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang cơ bản thống nhất và đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công giải quyết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà động viên các lực lượng đang trực tiếp thi công dự án. (Ảnh: Việt Dũng)

Trên công trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang trực tiếp thi công dự án. Đồng chí cũng trao quà, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động nỗ lực vượt khó, tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM, được triển khai trên diện tích gần 47ha theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT.

Công nhân và người lao động khẩn trương thi công trên công trường. (Ảnh: Việt Dũng)

Dự án có mức đầu tư trên 29.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027, đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Dự án trên sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Đồng thời, tạo lập một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.