Hà Nội chốt phương án bồi thường cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

(VTC News) -

Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về chính sách cải tạo chỉnh trang đô thị và phát triển TOD trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quy định cụ thể về chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư.

Theo đó, trường hợp chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tự đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư, trong đó có bao gồm hệ số K do nhà đầu tư và các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tự thỏa thuận.

Trường hợp khác, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án bồi thường, tái định cư, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất. Thời gian tổ chức lấy ý kiến không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến; trường hợp bất khả kháng, thời gian tổ chức lấy ý kiến được gia hạn nhưng không quá 6 tháng.

Quang cảnh kỳ họp.

Phương án bồi thường, tái định cư được thông qua nếu có từ 51% số chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất đồng thuận và được UBND cấp xã xác nhận. Mỗi chủ sở hữu căn hộ và chủ sử dụng đất hợp pháp nằm trong phạm vi dự án được tính một phiếu đánh giá trên tổng số căn hộ và số thửa đất.

Đối với nhà chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số K do chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và chủ sở hữu nhà tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng căn hộ hợp pháp.

Trường hợp chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và chủ sở hữu nhà không tự thỏa thuận được thì hệ số K được xác định bằng 1 lần đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, bằng 1,2 lần đối với các căn hộ tầng 1 và quy định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

Chủ đầu tư thực hiện dự án với lợi nhuận định mức tối đa là 15% sơ bộ tổng mức đầu tư dự án (xác định khi chủ đầu tư đề xuất dự án). Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện dự án theo quy định trên, Nhà nước thực hiện thu hồi quyết định giao chủ đầu tư.

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất trong thời gian chờ bố trí tái định cư được UBND thành phố xem xét bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư, tạm cư trên cơ sở cân đối các quỹ nhà của thành phố.

Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt, nhưng không quá 3 năm; từ năm thứ 4 đến hết năm thứ 5 được hỗ trợ 50% tiền thuê nhà, chủ đầu tư thanh toán 50% tiền thuê nhà; quá thời hạn nêu trên, chủ đầu tư phải thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà. Thời gian hỗ trợ nhà tạm cư không quá thời gian thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn giá thuê nhà được xác định theo nguyên tắc tính giá thuê nhà của thành phố để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí quản lý vận hành nhà chung cư tái định cư, tạm cư trong thời gian sử dụng quỹ nhà tái định cư, tạm cư của thành phố.

Trường hợp chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tự lo chỗ ở tạm thời (tạm cư) thì được thanh toán bằng tiền do chủ đầu tư chi trả; mức chi không thấp hơn theo quy định về chính sách giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Khi triển khai dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, thành phố thực hiện một số chính sách hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho mỗi người lao động với mức tiền bằng tiền 6 tháng lương tối thiểu vùng trên địa bàn thực hiện dự án do Chính phủ quy định, chi trả 1 lần khi thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ.

Mỗi hộ gia đình được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh bằng 36 tháng lương tối thiểu vùng trên địa bàn do Chính phủ quy định tại thời điểm triển khai thực hiện.

Ngoài các chính sách về bồi thường di chuyển mồ mả theo quy định, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/ngôi mộ (nếu có mồ mả) khi di dời để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.