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Thăm dò, tìm vị trí 3 rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng chuyên gia dùng công nghệ radar xuyên đất khảo sát vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

VTC News
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