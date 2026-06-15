Budweiser mừng FIFA World Cup 2026™ với 6 phiên bản đặc biệt, hàng ngàn quà tặng

(VTC News) -

Với 48 đội tuyển và 1.248 cầu thủ tham gia 104 trận đấu tại ba quốc gia gồm Canada, Mexico và Hoa Kỳ, kỳ World Cup năm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng với bóng đá toàn cầu, mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia, cầu thủ và người hâm mộ hơn bao giờ hết.

Budweiser ra mắt Bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™.

Danh sách đội hình chính thức cũng phản ánh quy mô và sức hút toàn cầu của giải đấu với sự trở lại của 357 cầu thủ từng tham dự ít nhất một kỳ FIFA World Cup™ trước đó, và 891 gương mặt lần đầu trải nghiệm giải đấu này. Những huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa cũng đã sẵn sàng cho kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của mình.

Trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử này, Budweiser tự hào đồng hành cùng người hâm mộ trên khắp thế giới, góp phần tạo nên những màn ăn mừng mang tính biểu tượng và những khoảnh khắc kinh điển, nơi cảm xúc thăng hoa sẽ trở thành ký ức không thể nào quên.

Budweiser - Mừng mọi phút giây kinh điển

Hành trình của Budweiser đang diễn ra sôi động trên khắp hành tinh, mời gọi người hâm mộ để cảm xúc tuôn trào cùng vị bia thượng hạng. Chiến dịch có sự đồng hành của huấn luyện viên Jürgen Klopp và tiền đạo Erling Haaland.

Ông Richard Oppy, Chủ tịch Toàn cầu ngành hàng Premium của AB InBev, cho biết: “Trong hơn bốn thập kỷ qua, Budweiser đã đồng hành cùng những khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ của FIFA World Cup™, từ trên sân cỏ đến các điểm tụ họp của người hâm mộ trên khắp thế giới.

Mừng mọi phút giây kinh điển' là lời mời của chúng tôi tới người hâm mộ cùng hòa mình tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó. Cùng với các biểu tượng bóng đá như Erling Haaland và Jürgen Klopp, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần của môn thể thao vua đến với người hâm mộ toàn cầu.”

Budweiser Việt Nam ra mắt Bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

Kế thừa di sản hơn 4 thập kỷ đồng hành cùng FIFA World Cup™, đồng thời đánh dấu hơn 16 năm đồng hành cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Budweiser ra mắt Bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™.

Budweiser là một trong các đối tác lâu đời nhất của FIFA World Cup™.

Bộ sưu tập gồm 5 thiết kế tái hiện 4 kỳ giải đấu từ năm 2010 - 2022 và mùa giải 2026 sắp tới, cùng 1 thiết kế đặc biệt mang tên Phiên bản cúp vàng.

Thông qua bộ sưu tập này, Budweiser mang những chương lịch sử đáng nhớ đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, để cùng sống lại những ký ức kinh điển và tiếp tục viết nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại FIFA World Cup 2026™.

Cơ hội trúng logo Budweiser vàng 24K trị giá gần 1 tỷ đồng

Budweiser mở ra cơ hội để người hâm mộ thực sự trở thành một phần của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Hàng ngàn giải thưởng với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng, dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam:

02 Giải Đặc biệt: Mỗi giải là 01 logo Budweiser vàng 24K, trị giá gần 1 tỷ đồng.

1.000 Giải thưởng: Mỗi giải là 01 phiếu mua hàng điện tử Adidas phiên bản FIFA World Cup 2026™ trị giá 2,5 triệu đồng.

Để tham gia chương trình, người hâm mộ chỉ cần sưu tập trọn bộ 6 mẫu Budweiser phiên bản World Cup 2026™, sau đó quét mã QR trên lon hoặc truy cập mini-app Budweiser trên Zalo tại địa chỉ https://budweiserffwc26.com/ để hoàn tất sưu tập và nhận cơ hội tham gia quay số may mắn. Chương trình diễn ra từ 09:00 ngày 15/5/2026 đến 23:59 ngày 31/7/2026.

Người hâm mộ dễ dàng tham gia chương trình của Budweiser qua ứng dụng Zalo.

“Bật nắp Bud đỏ, mừng mọi phút giây kinh điển” là lời khẳng định và gọi mời của Budweiser về một mùa lễ hội bóng đá sôi động khắp hành tinh. Cùng với chất êm thượng hạng qua 246 bước kỳ công của Budweiser, mỗi khoảnh khắc kinh điển trên sân cỏ sẽ được ghi dấu bằng những màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc của người hâm mộ.

Trong suốt mùa giải, Budweiser sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động sôi động trên khắp Việt Nam, để người hâm mộ đều có thể ‘bật nắp Bud đỏ’ và hòa mình vào bầu không khí của FIFA World Cup 2026™.

Truy cập https://www.facebook.com/BudweiserVietnam để biết thêm thông tin về các sự kiện sắp diễn ra.

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.