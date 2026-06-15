Triệt xoá đường dây cho vay tiền qua iCloud iPhone, thu lãi hơn 600%/năm

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên không gian mạng bằng hình thức "thế chấp" tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Trước đó, qua công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã triệt xóa thành công đường dây cho vay nặng lãi hoạt động trên mạng xã hội và bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Duy Anh (SN 1996), Phạm Duy Khánh (SN 2002) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1999) cùng trú tại Hà Nội.

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại cùng các thiết bị liên quan phục vụ điều tra.

Phạm Duy Khánh, Phạm Duy Anh và Nguyễn Đức Vũ (từ phải sang trái) tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đăng tải thông tin quảng cáo trên Facebook, Zalo với nội dung vay tiền không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Khi có người liên hệ vay tiền, nhóm này yêu cầu khách phải sở hữu điện thoại iPhone đời cao, cung cấp thông tin cá nhân và ảnh căn cước công dân. Giá trị khoản vay được xác định dựa trên giá trị của chiếc điện thoại, nhưng số tiền giải ngân chỉ tương đương dưới 50% giá trị thiết bị.

Để hoàn tất việc vay tiền, người vay phải đăng xuất tài khoản iCloud cá nhân, đăng nhập tài khoản do các đối tượng cung cấp, đồng thời bật tính năng "Tìm iPhone" và đồng bộ danh bạ. Bằng cách này, nhóm đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị của khách hàng trong suốt thời gian vay.

Nếu người vay chậm trả gốc hoặc lãi theo kỳ hạn, các đối tượng sẽ nhắn tin cảnh báo, sau đó tiến hành khóa điện thoại từ xa nhằm gây sức ép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã cho hơn 1.500 người trên cả nước vay tổng số tiền khoảng 45 tỷ đồng, với mức lãi suất dao động từ 286% đến 608%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự Phạm Duy Anh, Phạm Duy Khánh và Nguyễn Đức Vũ để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cơ quan công an, vay tiền qua tài khoản iCloud là một biến tướng của hoạt động tín dụng đen ứng dụng công nghệ cao. Khi chấp nhận đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp, người vay đồng nghĩa với việc trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng, khiến toàn bộ dữ liệu cá nhân như hình ảnh, email, danh bạ, tài liệu, vị trí... có nguy cơ bị truy cập và chiếm đoạt.

Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các đối tượng không giải ngân như cam kết mà quay sang yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc hoặc không trả lại quyền kiểm soát thiết bị ngay cả khi người vay đã thanh toán đầy đủ khoản nợ.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không vay tiền qua các dịch vụ trên mạng nói chung và thông qua tài khoản iCloud nói riêng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản điện tử cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.