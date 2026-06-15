Ban nhạc rock gây chú ý khi đưa tiếng Việt và nghệ thuật thư pháp ra quốc tế

(VTC News) -

Dạ Ma là một trong số những ban nhạc rock Việt hiếm hoi theo đuổi việc đưa chất liệu dân gian vào các sản phẩm của mình.

Những năm qua, ban nhạc liên tục giới thiệu các dự án khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong không gian rock đương đại, đồng thời mở rộng hoạt động biểu diễn tại thị trường quốc tế. Ban nhạc từng giới thiệu phiên bản rock của ca khúc Trống cơm kết hợp cùng đàn bầu.

Ban nhạc Dạ Ma và ca sĩ Đồng Lan biểu diễn tại sân khấu ở Mỹ.

Ban nhạc vừa phát hành đĩa đơn Duyên, tiếp tục theo đuổi hướng đi đưa văn hóa Việt ra thế giới. Đây là sáng tác mới của trưởng nhóm Hưng BlackhearteD, đồng thời là sản phẩm tiếp theo trong hành trình kết hợp rock hiện đại với các yếu tố văn hóa Việt Nam mà ban nhạc theo đuổi trong những năm gần đây.

Để hoàn thiện tác phẩm, Hưng BlackhearteD mời hai nghệ sĩ Việt Nam tham gia dự án. Trong đó có nghệ sĩ guitar Nguyên Lê, gương mặt được biết đến rộng rãi trong làng nhạc jazz thế giới với nhiều dự án kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và jazz đương đại.

Đồng hành cùng ca khúc còn có sự tham gia của ca sĩ Đồng Lan, người sở hữu chất giọng giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc giao thoa giữa indie, jazz, hip hop cùng các chất liệu dân gian.

Ban nhạc giới thiệu nghệ thuật thư pháp Việt tới khán giả quốc tế.

Ở phần MV, thay vì sử dụng hình thức hiển thị lời bài hát thông thường, Dạ Ma lựa chọn thể hiện toàn bộ ca từ bằng nghệ thuật thư pháp. Ý tưởng này được Hưng BlackhearteD xây dựng với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của tiếng Việt đến khán giả quốc tế thông qua loại hình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Á Đông.

"Thế giới đang dần thay đổi và trở nên phẳng hơn, mọi rào cản trong ngôn ngữ không còn là vấn đề lớn. Chúng tôi cảm thấy rất tự tin khi hát và sáng tác bằng tiếng Việt tại thị trường chuyên nghiệp rộng lớn như Hollywood", Hưng BlackhearteD chia sẻ.

Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác và biểu diễn, bởi đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế. Cụ thể, các buổi biểu diễn gần đây của Dạ Ma tại những địa điểm như Whisky a Go Go hay Viper Room luôn được đánh giá cao, đặc biệt là từ các nhà sản xuất âm nhạc tại Mỹ.

Thời gian tới, Dạ Ma sẽ thực hiện album đầu tay cùng nhà sản xuất Tim Palmer, vẫn với định hướng kết hợp giữa rock hiện đại và giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.