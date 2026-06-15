786 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu trẻ nhất 16 tuổi

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Thông tin tại họp báo sáng nay 15/6, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Xuân Tùng)

Trong tổng số 786 đại biểu tham dự Đại hội, có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, 660 đại biểu được bầu từ đại hội các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, 35 đại biểu được chỉ định.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế.

Cơ cấu đại biểu có 312 nữ (chiếm 39,7%), 474 nam (chiếm 60,3%); 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 18,32%. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 31,7 tuổi. Có 313 đại biểu có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có một phó giáo sư và 23 tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp và cử nhân.

Đại hội cũng có sự tham gia của 2 đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thuộc Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội dự kiến gồm 4 phiên làm việc. Trước phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham dự lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Đại hội lần này tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết được thực hiện qua ứng dụng di động, thể hiện định hướng chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị với chủ đề “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Toàn cảnh họp báo.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Theo Ban Tổ chức, 4 thành tố này phản ánh những phẩm chất, yêu cầu đặt ra đối với thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, nhấn mạnh vai trò bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong việc làm chủ tương lai.