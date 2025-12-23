348 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I

(VTC News) -

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của gần 200.000 đoàn viên, thanh niên của 51 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ. Trong đó 298 đại biểu là đảng viên (85,63%).

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Chủ đề Đại hội: "Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng, xây hoài bão lớn, đoàn kết, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Với tinh thần hành động "Khát vọng, cống hiến - Tiên phong, kiến tạo - Đoàn kết, phát triển", Đại hội không chỉ là diễn đàn để đánh giá kết quả, mà còn là sự kiện chính trị quan trọng để tuổi trẻ Chính phủ quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, khẳng định vị thế xung kích trong công cuộc xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Chính phủ từ khi thành lập đến thời điểm tổ chức Đại hội, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Đại hội, Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Triển lãm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc trong giai đoạn 2022-2025.

Về dấu ấn và trách nhiệm của tuổi trẻ Chính phủ với xã hội, các cấp bộ Đoàn Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần tương thân tương ái bằng những con số ấn tượng trong công tác an sinh xã hội.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng phát động, tuổi trẻ Chính phủ đã hỗ trợ xây dựng 371 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cùng hàng loạt công trình cầu dân sinh, tuyến đường nông thôn mới và 46 hệ thống chiếu sáng giao thông.

Đặc biệt, phong trào "Hiến máu tình nguyện" với các chương trình như "Giọt hồng yêu thương" thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đóng góp 26.749 đơn vị máu quý giá cho ngành y tế, đồng thời tổ chức thăm hỏi và chăm lo cho hơn 37.000 lượt đoàn viên, thanh niên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Chính phủ đã khẳng định vị thế dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số với 3.432 đề tài, dự án khoa học do đoàn viên, thanh niên đảm nhận và thực hiện; tổ chức thành công 116 hội thảo và 38 cuộc thi sáng tạo, thu hút hàng vạn lượt thanh niên tham gia.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, tổ chức Đoàn còn cử 5 đội hình chuyên sâu hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương, đồng thời dành nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng trao học bổng và hỗ trợ hơn 14.000 thiếu nhi khó khăn, tạo tiền đề vững chắc cho việc bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I cũng dự thảo phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.