Vì sao Hà Nội hỗ trợ hộ nghèo 20 triệu chuyển đổi xe điện dù không còn hộ nghèo?

(VTC News) -

Chiều 15/6, tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội, đại biểu đặt nhiều câu hỏi liên quan Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Theo dự thảo Nghị quyết, hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nhưng không quá 20 triệu đồng.

Đại biểu cho rằng thực tế hiện nay thành phố gần như không còn hộ nghèo, đề nghị UBND đánh giá kỹ lại đối tượng này.

Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định hiện nay thành phố không còn hộ nghèo, song thành phố đưa nội dung này vào dự thảo nghị quyết nhằm tính toán phương án phát sinh sau này.

"Thành phố hiện nay không còn hộ nghèo. Có thể có những hộ chưa nghèo nhưng mà lại rơi xuống nghèo, hoặc hộ cận nghèo chuyển hóa", ông Tuấn thông tin.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại kỳ họp.

Theo Quyết định số 740 ngày 13/2/2026, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo và có 7.565 hộ cận nghèo. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến trong năm 2026 sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều và có thể phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo (trong đó 7.565 hộ cận nghèo theo Quyết định số 740 có thể chuyển thành hộ nghèo theo chuẩn mới).

UBND TP cho biết, để bảo đảm tính ổn định, hiệu lực và hiệu quả của Nghị quyết, tránh phải sửa đổi, bổ sung khi phát sinh hộ nghèo, cơ quan soạn thảo đã quy định chính sách hỗ trợ đối với nhóm này.

Với giả định 70% số hộ nghèo thực hiện chuyển đổi phương tiện trong năm 2027 và mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.

Về khả năng bố trí phần kinh phí đối ứng, trong quá trình xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo đã khảo sát giá xe máy điện trên thị trường.

Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của thành phố và bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.