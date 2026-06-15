Hà Nội: Phường Tây Hồ dự kiến giảm từ 67 xuống 35 tổ dân phố

(VTC News) -

Vừa qua, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng phòng KT - HT&ĐT phường Tây Hồ, trình bày dự kiến sơ đồ vị trí tổ dân phố mới. (Ảnh TTVHTT&TT Tây Hồ).

Theo báo cáo, phường Tây Hồ hiện có diện tích tự nhiên là 10,58 km² với quy mô dân số 103.322 người, phân bố trên 33.721 hộ gia đình tại 67 tổ dân phố.

Qua rà soát hiện trạng, phường Tây Hồ định hướng giữ nguyên 4 tổ dân phố (gồm tổ 7 khu vực Quảng An, tổ 10 khu vực Bưởi, tổ 1 khu vực Bưởi và tổ 14 khu vực Phú Thượng). 63 tổ dân phố còn lại sẽ được sắp xếp lại theo nguyên tắc ưu tiên sáp nhập hai hoặc ba tổ liền kề để đảm bảo sự gắn kết về địa giới, phong tục tập quán và thuận lợi trong quản lý.

Dự kiến sau khi sắp xếp, phường Tây Hồ sẽ giảm từ 67 tổ xuống còn 35 tổ dân phố mới (giảm 32 đầu mối). Quy mô trung bình mỗi tổ dân phố mới sẽ quản lý khoảng 963 hộ dân.

Cụ thể, sẽ có 17 tổ dân phố có quy mô trên 1.000 hộ dân và 18 tổ quy mô từ 700 đến dưới 1.000 hộ dân.

Đại diện các tổ dân phố phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Tây Hồ khẳng định, việc sắp xếp sẽ không làm thay đổi ranh giới hành chính của phường và đảm bảo tất cả các tổ dân phố mới đều có thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân sinh hoạt bình thường.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với chủ trương, phương án dự thảo sắp sếp tổ dân phố của phường.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, những điểm ranh giới hoặc số liệu chưa chính xác cần phải được điều chỉnh và hoàn thiện ngay trong ngày để triển khai đến người dân, quá trình sắp xếp tổ dân phố đòi hỏi sự đồng thuận và thống nhất cao từ Nhân dân, đảm bảo khi bộ máy mới vận hành phải thực sự thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.

Về lộ trình phát phiếu và lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 10/06/2026 và kết thúc ngày 16/06/2026.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ kỳ vọng với sự đồng hành và nhiệt huyết của các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố.

Đến ngày 01/7/2026, toàn bộ hệ thống từ cấp ủy, ban công tác mặt trận đến các đoàn thể tại 35 tổ dân phố mới sẽ chính thức đi vào hoạt động đồng bộ.

Đây sẽ là tiền đề vững chắc, kết hợp cùng các sự kiện văn hóa lớn như "Lễ hội Sen Hà Nội" diễn ra vào cuối tháng 6 sẽ giúp phường Tây Hồ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ và du lịch của Thủ đô.