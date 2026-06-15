Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(VTC News) -

Ngày 15/6, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Khu vực 1 (khu vực bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm thuộc phường Hoàn Kiếm) bao gồm 11 tuyến phố bao quanh Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 là khu vực bên trong đường bao quanh bởi các tuyến Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ.

Khu vực 3 là khu vực trong đường bao gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Khu vực 4 là khu vực trong Vành đai 1.

Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) từ ngày 1/7 đến ngày 31/12.

Giai đoạn 2 mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027.

Giai đoạn 3 mở rộng vùng phát thải thấp toàn Vành đai 1 (khu vực 4) từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029 và duy trì thực hiện từ ngày 1/1/2030 trở đi.

Khu vực dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Về các quy định, biện pháp áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các quy định, biện pháp được xây dựng cho hai nhóm gồm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải (nhóm 1 - xe ôm công nghệ) và xe mô tô, xe gắn máy còn lại (nhóm 2) và mở rộng phạm vi, áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Đối với nhóm 1 (xe ôm công nghệ), trong giai đoạn 1, thành phố khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm). Từ giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 trở đi), cấm xe ôm công nghệ chạy xăng lưu thông. Cùng với đó, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Đối với nhóm 2 (xe xăng không kinh doanh), Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện sử dụng giao thông công cộng, phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong giai đoạn 1, 2, thành phố thực hiện hạn chế lưu thông theo khung giờ, tuyến phố, khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016. Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi phương tiện đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Từ giai đoạn 3, không lưu thông các xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Song song, thành phố triển khai đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ năm 2027 theo lộ trình do Chính phủ ban hành, và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình tại nghị quyết của HĐND thành phố.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp kiểm soát được phân theo chủng loại và tải trọng, và mở rộng phạm vi, nâng cao mức quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được phép lưu thông trong toàn bộ các giai đoạn và tuân thủ lộ trình khí thải do Chính phủ và thành phố ban hành.

Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường với xe buýt, ô tô chở học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm, ô tô dưới 16 chỗ và xe pickup.

Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ô tô vận tải hành khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, ô tô chở học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm) chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (theo phạm vi các tuyến đường bao cụ thể); trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm trong các khu vực này phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp kiểm soát được phân theo chủng loại và tải trọng, và mở rộng phạm vi, nâng cao mức quy chuẩn khí thải qua từng giai đoạn triển khai.

Các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được phép lưu thông trong toàn bộ các giai đoạn và tuân thủ lộ trình khí thải do Chính phủ và Thành phố ban hành.

Hà Nội khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường với xe buýt, ô tô chở học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm, ô tô dưới 16 chỗ và xe pickup.

Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ô tô vận tải hành khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, ô tô chở học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm) chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (theo phạm vi các tuyến đường bao cụ thể); trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm trong các khu vực này phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên để lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau, ngoài khung giờ này phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Từ giai đoạn 2 trở đi, các phương tiện này phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên để lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ô tô tải các loại có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn trong giai đoạn 1 chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau, ngoài khung giờ này, phải được Công an thành phố hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Từ giai đoạn 2 trở đi, cấm lưu thông hoàn toàn trong khu vực phát thải thấp.

Hà Nội khuyến khích không đầu tư mới và kiểm soát đăng ký mới phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, gắn với việc loại bỏ các phương tiện hết hạn sử dụng cũng như tiến tới hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân.