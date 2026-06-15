Hít phải xịt chống nắng của mẹ, bé 5 tuổi bị tổn thương phổi

(VTC News) -

Bệnh viện Nhi tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới đây tiếp nhận điều trị cho một bé trai 5 tuổi bị tổn thương phổi do hít phải xịt chống nắng, theo 163.com ngày 7/6.

Bác sĩ Fan Peipei, chuyên khoa Cấp cứu của bệnh viện, cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận một bé trai 5 tuổi. Khi phụ huynh đang sử dụng xịt chống nắng, bé tiến lại gần và hít phải phần lượng xịt đi vào phổi. Ngay sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng như tức ngực và ho kích thích nên được đưa đến bệnh viện khám".

Xịt chống nắng được nhiều người lựa chọn nhờ tính tiện lợi và dễ sử dụng (Ảnh: Shutterstock)

Kết quả chụp CT cho thấy phổi của bé xuất hiện nhiều vùng mờ trắng diện rộng, đồng thời chỉ số oxy trong máu giảm xuống. Các bác sĩ sau đó chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi do hít phải hóa chất.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra với bé gái 7 tuổi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngay sau khi dùng xịt chống nắng, bé bất ngờ bị ho dữ dội, khó thở và rơi vào trạng thái lờ đờ. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi dị ứng cấp tính.

Theo ông Liu Gangyong, Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Mỹ phẩm tỉnh Quảng Đông, việc hít phải các hạt sương siêu nhỏ từ xịt chống nắng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường hô hấp và phổi.

Các thành phần chống nắng vật lý phổ biến như titan dioxit và kẽm oxit thường tồn tại dưới dạng hạt có kích thước nano. Khi đi vào phổi, những hạt này có thể xâm nhập tới phế nang, tương tự như bụi mịn trong không khí. Do không dễ hòa tan và khó được cơ thể đào thải, chúng có thể kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức, gây viêm và tổn thương mô phổi.

Bên cạnh đó, một số hoạt chất chống nắng hóa học như ethylhexyl methoxycinnamate hay benzophenone cũng có thể gây kích ứng nếu xâm nhập trực tiếp vào phế nang. Những chất này có khả năng làm tổn thương tế bào phổi, từ đó dẫn đến phản ứng viêm và các triệu chứng hô hấp như ho, khó thở hoặc tức ngực.

Tháng 4/2024, Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng sản phẩm chống nắng cho trẻ em. Theo đó, cơ quan này không khuyến nghị sử dụng các loại chống nắng dạng xịt cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ còn ít tuổi hoặc có tiền sử dị ứng.

Các chuyên gia cho rằng trẻ em có nguy cơ cao hít phải các hạt sương siêu nhỏ từ sản phẩm dạng xịt, dẫn đến những ảnh hưởng không mong muốn đối với hệ hô hấp. Nếu cần sử dụng, phụ huynh nên xịt sản phẩm ra tay trước rồi thoa lên da trẻ, thay vì xịt trực tiếp lên cơ thể hoặc khuôn mặt.

Theo Tiến sĩ Li Li, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên, xịt chống nắng chỉ nên được sử dụng ở những nơi thông thoáng để hạn chế nguy cơ hít phải các hạt sương li ti. Người dùng cần tránh xịt sản phẩm trong những không gian chật hẹp, kín gió như ô tô hoặc phòng tắm.

Đối với trẻ em, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên sử dụng kem chống nắng dạng bôi hoặc các sản phẩm chuyên dụng dành riêng cho trẻ đã được chứng nhận an toàn.

Riêng với trẻ dưới 1 tuổi, việc sử dụng kem chống nắng không được khuyến khích. Thay vào đó, trẻ có thể tiếp xúc với ánh nắng nhẹ khoảng 20 phút mỗi ngày vào buổi sáng trước 10 giờ để hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên.

Ngoài nguy cơ gây tổn thương đường hô hấp khi bị hít phải, xịt chống nắng còn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ do chứa các chất dễ bắt lửa.

Một vụ việc nghiêm trọng từng xảy ra tại thành phố Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), khi hai người sử dụng một lượng lớn xịt chống nắng trong ôtô. Ít phút sau, khi bật lửa để hút thuốc, hơi hóa chất còn tồn đọng trong không gian kín bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến chiếc xe phát nổ. Vụ tai nạn khiến người ngồi trong xe bị bỏng nặng ở vùng mặt, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người chỉ nên sử dụng xịt chống nắng ở nơi thông thoáng, tránh hít phải hơi xịt và không sử dụng gần nguồn lửa hoặc trong không gian kín. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên ưu tiên các sản phẩm chống nắng dạng kem và thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng để hạn chế những rủi ro không mong muốn.