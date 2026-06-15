Nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục

(VTC News) -

Celine Nha Nguyen chinh phục thành công đỉnh Denali. (Video: Celine Nha Nguyen/Facebook)

Ngày 13/6, nhà leo núi Celine Nha Nguyen (Thanh Nhã) đã chinh phục thành công đỉnh Denali (hay còn gọi là McKinley) ở Alaska, Mỹ. Thành tích này giúp cô trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách "Thất đỉnh" (Seven Summits) - chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 lục địa trên thế giới.

"Leo Danali quá vất vả, khó khăn hơn Everest rất nhiều. Tôi vô cùng vinh dự và khiêm nhường trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành 'Thất đỉnh'", Thanh Nhã nói.

Với thành công trên đỉnh Denali, Thanh Nhã đã hoàn tất bộ sưu tập 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục, gồm Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson và Carstensz Pyramid.

Denali cao 6.190 m, là đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ và được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trong hành trình "Thất đỉnh". Sau khi đặt chân lên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, Thanh Nhã đã quỳ xuống để tạ ơn hành trình dài và đầy gian khổ mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Thử thách tại Denali giúp Celine Nha Nguyen trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành thử thách "Thất đỉnh". (Ảnh: Celine Nha Nguyen/Facebook)

“Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là 7 ngọn núi, hay tôi đã trở thành một trong khoảng 100 người phụ nữ trên hành tinh này đã hoàn thành Thất đỉnh và may mắn được ghi tên vào một dấu mốc đẹp của lịch sử thể thao thám hiểm Việt Nam. Đó còn là hàng nghìn giờ tập luyện, những lần thất bại, những lần quay đầu, những đêm nằm trong lều giữa sấm sét hay bão tuyết, những người bạn đã đi cùng mình một đoạn đường, và cảm giác biết rằng mình đã sống trọn vẹn với tuổi trẻ rực rỡ và hoàn thành lời hứa của 1 thập kỷ trước", cô chia sẻ.

"Từ Carstensz Pyramid đến Everest, từ Vinson đến Denali, giấc mơ bắt đầu từ gần một thập kỷ trước cuối cùng đã khép lại một vòng tròn trọn vẹn. Gần 10 năm theo đuổi bằng những giấc mơ, sự kỷ luật, những thất bại, những lần đứng dậy làm lại và vô số ký ức không thể nào quên", Thanh Nhã viết trên trang cá nhân Facebook.

Celine Thanh Nhã tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Nhã, sinh năm 1987, hiện là luật sư tại TP HCM. Cô là giám đốc Công ty luật Celigal, đồng thời là chủ tịch quỹ đầu tư Yeti Capital. Cô có hai bằng thạc sĩ ngành luật ở Đại học Sorbonne và Đại học Panthenon Assas (Pháp).

Niềm đam mê leo núi của Thanh Nhã được nhen nhóm trong thời gian làm việc tại Malaysia cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia PETRONAS. Sau khi trở về Việt Nam, cô theo đuổi con đường leo núi chuyên nghiệp, kiên trì rèn luyện thể lực và kỹ năng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022 khi Thanh Nhã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.