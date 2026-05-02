Chàng trai Việt rời ngân hàng, sang Mỹ làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tốt nghiệp cử nhân Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hoàng Hữu Đà (sinh năm 1992 tại Hưng Yên) bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng với công việc quản trị rủi ro - hướng đi ổn định, quen thuộc với nhiều sinh viên khối kinh tế.

Song song với công việc, Hữu Đà tự học thêm về khoa học dữ liệu, duy trì việc chia sẻ kiến thức kinh tế trên YouTube và tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án học thuật.

Bước ngoặt đến khi anh được một giảng viên cũ giới thiệu tham gia nghiên cứu cùng các nhà kinh tế học quốc tế.

“Đó là lần đầu tôi thực sự làm việc trong một môi trường nghiên cứu bài bản, nơi mọi thứ được xây dựng từ dữ liệu và câu hỏi cụ thể”, Đà kể. Chính dự án này mở ra cánh cửa để anh ứng tuyển và trở thành trợ lý nghiên cứu tại International Monetary Fund (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) tại Mỹ.

Hoàng Hữu Đà chụp tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Mỹ.

Cánh cửa hẹp và cách “bù đắp” điểm yếu

Quy trình tuyển dụng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế không khác nhiều các tổ chức quốc tế lớn: hồ sơ, kiểm tra kỹ năng và phỏng vấn. Điểm khiến Hữu Đà trăn trở nhất lại không nằm ở chuyên môn. “Khó khăn lớn nhất là tôi chưa từng học hay làm việc ở nước ngoài”, anh nói.

Trong bối cảnh ứng viên đến từ nhiều quốc gia với hồ sơ quốc tế dày dặn, đây là bất lợi rõ ràng. Thay vì né tránh, Đà chọn cách bù đắp bằng chính những gì mình có, kinh nghiệm xử lý dữ liệu trong công việc ngân hàng và các dự án nghiên cứu thực tế. Anh cũng chủ động xây dựng kết nối chuyên môn với những người đã từng làm việc cùng.

“Kết nối không chỉ là quen biết. Bạn phải làm việc cùng họ, để họ thấy được năng lực của bạn và sẵn sàng giới thiệu”, anh chia sẻ.

Những thư giới thiệu từ các nhà kinh tế học trở thành một phần quan trọng giúp hồ sơ của anh thuyết phục hơn.

Sau gần 30 năm sống và làm việc tại Việt Nam, việc chuyển tới Washington D.C. là một thay đổi lớn với Hữu Đà.

Làm nghiên cứu kinh tế, mỗi ngày là một câu hỏi mới

Tại IMF, công việc của Hữu Đà khác xa những gì anh từng làm trong ngân hàng. Nếu trước đây, dữ liệu chủ yếu phục vụ quản trị rủi ro nội bộ, thì nay, dữ liệu trở thành nền tảng để trả lời những câu hỏi mang tính toàn cầu.

“Mỗi ngày đều có những vấn đề mới: từ tác động của chính sách thuế đến lạm phát, hay việc trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng thế nào đến thị trường lao động”, anh nói.

Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là khối lượng kiến thức, mà còn là cách các nhà kinh tế tiếp cận vấn đề, luôn bắt đầu từ dữ liệu, đặt câu hỏi rõ ràng và kiểm chứng bằng phương pháp khoa học. Môi trường quốc tế buộc anh phải liên tục cập nhật, học hỏi và nâng cao tư duy phân tích.

Hoà nhập với môi trường làm việc mới ở xứ người, từ ngôn ngữ, văn hóa đến cách làm việc, mọi thứ đều mới. “Sẽ luôn có những lúc bản thân thấy không thoải mái, nhưng nếu sợ sai thì sẽ không tiến bộ”, anh nói.

Đà chọn cách thích nghi từng bước, chủ động giao tiếp, chấp nhận sai sót và học từ những trải nghiệm hàng ngày. Bên cạnh đó, gia đình vẫn là điểm tựa giúp anh giữ được sự ổn định khi sống xa nhà. Nhìn lại hành trình của mình, Hữu Đà cho rằng nền tảng học tập và làm việc tại Việt Nam không phải là rào cản, nếu người trẻ biết cách tận dụng.

Với anh, hai yếu tố quan trọng nhất là kỹ năng xử lý – phân tích dữ liệu và thái độ cầu tiến. Công việc tại ngân hàng đã giúp anh hiểu cách làm sạch dữ liệu, đặt câu hỏi và xây dựng mô hình – những kỹ năng cốt lõi cho nghiên cứu kinh tế.

Bên cạnh đó, việc duy trì chia sẻ kiến thức trên YouTube cũng là cách để anh thể hiện sự chủ động học hỏi và đam mê với lĩnh vực mình theo đuổi. Từ một nhân viên ngân hàng trong nước đến môi trường nghiên cứu toàn cầu, hành trình của Hữu Đà không bắt đầu bằng những bước đi “điển hình” như du học sớm hay làm việc tại các tập đoàn lớn.

Hữu Đà (bên trái) cùng các bạn ở Washington DC, Mỹ.

Thay vào đó, anh đi lên từ những cơ hội nhỏ: một dự án nghiên cứu, một mối kết nối, một kỹ năng được rèn luyện mỗi ngày.

“Đừng ngại tìm hiểu cơ hội và kết nối với những người đi trước. Nhưng quan trọng nhất, hãy để kết quả công việc chứng minh năng lực của bạn”, anh chia sẻ.

Với những bạn trẻ muốn theo đuổi kinh tế - tài chính quốc tế tại Mỹ, Hữu Đà nhấn mạnh: trong một thế giới ngày càng dựa vào dữ liệu, khả năng phân tích và tinh thần học hỏi liên tục sẽ là chìa khóa để đi xa.