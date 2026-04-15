Bảo vệ luận án tiến sĩ Cambridge không cần sửa, chàng trai Việt gia nhập Google

Kép lại hành trình học thuật nhiều năm, chàng trai Việt mở ra chặng đường công nghệ toàn cầu.

Từ nghiên cứu sinh Cambridge đến Google

Vũ Việt Anh, tân tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, Đại học Cambridge, vừa bắt đầu công việc mới tại trụ sở chính của Google ở châu Âu, nơi anh sẽ tham gia phân tích và bảo vệ người dùng cũng như các sản phẩm của Google khỏi những hành vi khai thác và lạm dụng bất hợp pháp.

Trước đó, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Cambridge, Anh vào năm 2025. Luận án được hội đồng thông qua sau buổi bảo vệ mà không cần chỉnh sửa - kết quả được xem là rất hiếm, nhất là trong môi trường học thuật khắt khe như Cambridge.

“Khi hội đồng thông báo luận án được thông qua mà không cần chỉnh sửa, tôi khá bất ngờ. Ở Cambridge nói riêng và ở Vương quốc Anh nói chung, hầu hết nghiên cứu sinh đều cần thêm vài tháng để chỉnh sửa và cải thiện luận án dựa trên phản biện của hội đồng sau khi bảo vệ", Việt Anh chia sẻ.

Tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa gia nhập trụ sở Google tại Ireland.

Tại Cambridge, anh tập trung nghiên cứu hành vi của tội phạm trên không gian mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật như FBI và NCA để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch can thiệp ở quy mô toàn cầu. Các công trình của anh được công bố tại những hội nghị bảo mật hàng đầu như USENIX Security Symposium 2025, IEEE Symposium on Security and Privacy 2024 và ACM Web Conference 2024.

Nghiên cứu của anh nhận được "Giải thưởng Danh dự" tại USENIX Security Symposium 2025, đồng thời được đề cử cho "Bài báo khoa học xuất sắc nhất năm" của Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Cambridge. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu của anh còn được giới thiệu trên những tờ báo lớn như: New Scientist, The Record, và Associated Press. Anh cũng trình bày nghiên cứu của mình tại các hội nghị quốc tế lớn như RSA Conference 2026 và tại nhiều đại học hàng đầu ở Mỹ như Stanford và Harvard.

Điều anh ấn tượng nhất trong quá trình làm nghiên cứu sinh là môi trường học thuật đề cao sự tự do. Sinh viên có thể chủ động đề xuất ý tưởng, phát triển hướng nghiên cứu riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

“Điều tôi thích nhất ở Cambridge là sự tự do trong nghiên cứu: tự đề xuất ý tưởng, tự thử nghiệm và tự học hỏi từ những sai lầm của mình. Giáo sư sẽ đóng vai trò là người định hướng, chứ không cầm tay chỉ việc. Điều này rất quan trọng trong việc đào tạo những nhà nghiên cứu độc lập", anh chia sẻ.

Việt Anh trình bày nghiên cứu tại Đại học Stanford, California, Mỹ hồi tháng 1/2025.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình tiến sĩ ở Cambridge không đặt ra yêu cầu “cứng” bắt buộc về số lượng bài báo khoa học để tốt nghiệp. Cách tiếp cận này nhằm giúp tập trung vào chất lượng nghiên cứu và phát triển tư duy khoa học độc lập, thay vì chạy theo số lượng xuất bản.

Trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Anh, hành trình học tập của Việt Anh đã trải qua nhiều quốc gia trong hơn 8 năm xa nhà. Sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016 và ở lại trường giảng dạy trong một năm, anh bắt đầu du học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản vào năm 2017. Hơn một năm sau, anh sang thực tập tại Đại học Quốc gia Singapore. Cuối năm 2019, anh sang Vương quốc Anh để theo đuổi con đường nghiên cứu tại Cambridge – nơi anh gắn bó trong một giai đoạn quan trọng của hành trình học thuật.

“Hơn 8 năm học tập và làm việc ở nhiều quốc gia là một hành trình dài. Mỗi đất nước lại cho tôi thêm trải nghiệm và góc nhìn mới về nghiên cứu khoa học", chàng trai Việt nói.

Những “cửa ải” để gia nhập Google

Sau khi hoàn tất luận án tiến sĩ, Việt Anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nơi các kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng vào thực tiễn. Trước khi gia nhập Google, anh từng nghiên cứu về truy vết blockchain tại một công ty công nghệ ở Mỹ chuyên về phòng chống tội phạm rửa tiền sử dụng tiền kỹ thuật số.

Google là môi trường tiến sĩ trẻ đặc biệt quan tâm bởi quy mô toàn cầu, cũng là nơi giải quyết các bài toán thú vị có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Quá trình tuyển dụng tại Google gồm nhiều vòng, từ sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn kỹ thuật đến phỏng vấn đánh giá tư duy, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng thích nghi, cũng như sự phù hợp với văn hóa của Google.

“Các vòng phỏng vấn ở Google không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên môn mà quan trọng hơn là cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề", anh cho biết.

Việt Anh trong một bài giảng tại Đại học VinUni, tháng 6/2025.

Theo anh, thách thức lớn nhất nằm ở việc thể hiện rõ cách tiếp cận bài toán, tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề, cân nhắc ưu nhược điểm của các phương án và đưa ra giải pháp phù hợp nhất với những giả thiết đã được đặt ra. Các vòng phỏng vấn thường yêu cầu ứng viên trình bày quá trình suy nghĩ khi giải quyết một tình huống cụ thể, thay vì chỉ đưa ra đáp án.

“Sau tiến sĩ, điều quan trọng nhất tôi học được không phải là công thức hay thuật toán cụ thể, mà là cách đặt câu hỏi và kiên trì đi tìm lời giải", anh chia sẻ.

Sau hơn 8 năm học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài, anh cho biết dự định sau này sẽ quay về Việt Nam để giảng dạy và nghiên cứu.

Anh tâm sự: “Dù đi qua nhiều quốc gia, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể mang những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được để trở về đóng góp cho quê hương.