Kết quả Liverpool vs PSG, tứ kết cúp C1 châu Âu mới nhất

Hiếm có đội bóng nào lại được hưởng lợi như PSG trong vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Họ được nghỉ luôn trận đấu quốc nội giữa tuần còn Liverpool vẫn phải miệt mài thi đấu để tìm vé dự cúp C1 châu Âu. Riêng về vấn đề thể lực, PSG rõ ràng chiếm ưu thế không nhỏ trước đối thủ của mình dù phải di chuyển từ Pháp sang Anh.

Ousmane Dembele là hi vọng của PSG.

Hơn nữa, không nhiều người tin vào màn lội ngược dòng "thần thánh" nào đó của Liverpool trong thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn giữ được phong độ đủ tốt, họ đang chao đảo dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Bất chấp những vụ chuyển nhượng đình đám hồi đầu mùa giải, Liverpool đánh mất chính mình khi Salah sa sút.

Những con số thống kê ở trận lượt đi nói lên nhiều điều. PSG dứt điểm 17 lần, gần gấp 6 so với Liverpool (dứt điểm 3 lần). Đội chủ nhà giữ đến 74% thời lượng bóng lăn trên sân, họ tung ra 733 đường chuyền với độ chính xác 93%. Liverpool có 255 đường chuyền nhưng độ chính xác chỉ đạt 78%. Liverpool chỉ hơn đối thủ ở...số thẻ vàng.

Bàn mở tỉ số sớm của Desire Doue và bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Khvicha Kvaratskhelia là hệ quả tất yếu cho thế trận thuận lợi mà PSG tạo ra.

Dĩ nhiên, Liverpool vẫn là đội bóng sừng sỏ và các đại diện ở Ngoại Hạng Anh luôn sẵn sàng tạo ra những màn trình diễn khó lường. Nhưng mọi lập luận và dự đoán cũng cần có cơ sở nhất định về chuyên môn.

Niềm hy vọng trên hàng công của Liverpool giờ không phải công thần Salah hay bản hợp đồng đắt giá Ekitike mà lại đến từ Rio Ngumoha - cầu thủ mới 18 tuổi. Chỉ dấu này cho thấy sự bế tắc của Arne Slot và khó để Liverpool có thể mang đến khác biệt.