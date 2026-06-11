(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 11/6 và sáng 12/6 có 2 trận đấu. Tâm điểm là trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City. Cũng tại bảng A, Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 11/6 và sáng 12/6

Trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam) giữa Mexico và Nam Phi. Trận Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc bắt đầu lúc 9h. Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 12/6 2h Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 12/6 9h Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Mexico gặp Nam Phi lúc 2h ngày 12/6 trên sân Azteca, Mexico City, trong trận khai mạc World Cup 2026. Mexico là một trong ba đội chủ nhà của giải đấu, còn Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt.

Đội tuyển Mexico có phong độ khá tốt trước giải. Trong 10 trận gần nhất, Mexico thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1. Hàng thủ là điểm tựa khi giữ sạch lưới 7 trận. Chiến thắng 5-1 trước Serbia ở trận giao hữu cuối cùng cũng giúp đội chủ nhà thêm tự tin.

Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc lúc 9h ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt. Đội bóng của HLV Hugo Broos không có phong độ tốt khi không thắng 5 trận gần nhất, nhưng vẫn có những phương án phản công đáng chú ý như Oswin Appollis và Lyle Foster.

Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc lúc 9h ngày 12/6 trên sân Akron, Zapopan, Mexico. Đây cũng là trận đấu thuộc bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc có phong độ khá ổn trước giải, thắng 6 trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới 6 trận. Son Heung-min vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, trong khi Kim Min-jae giữ vai trò quan trọng ở hàng thủ.

Cộng hòa Séc trở lại World Cup sau 20 năm vắng mặt. Đội bóng châu Âu có chuỗi chuẩn bị ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp. Patrik Schick là mũi nhọn đáng chú ý, còn Tomas Soucek đem đến sức mạnh trong các pha không chiến và tình huống cố định.

Bảng A World Cup 2026 diễn ra tại 4 sân vận động của 4 thành phố Mexico City, Zapopan, Guadalupe (Mexico) và Atlanta (Mỹ). Chủ nhà Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hoà Czech cạnh tranh 2 suất chắc chắn vào vòng trong và 1 suất chờ (dành cho đội đứng thứ 3). Mexico (15) là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất, cũng là đội có số lần vượt qua vòng bảng nhiều nhất.

Ngày 12/6

2h: Mexico vs Nam Phi.

9h: Hàn Quốc vs CH Czech.

Ngày 18/6

23h: CH Czech vs Nam Phi.

Ngày 19/6

8h: Mexico vs Hàn Quốc.

Ngày 25/6

8h: CH Czech vs Mexico.

8h: Nam Phi vs Hàn Quốc.