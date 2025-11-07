Hai trận động đất trong một ngày ở Sơn La và Huế có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ghi nhận hai trận động đất có độ lớn lần lượt 3,6 và 4,0 độ Richter tại khu vực Sơn La và TP Huế. Cả hai đều không gây rủi ro thiên tai.

Theo thông tin từ Trung tâm, vào lúc 14h 51' ngày 7/11, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ Richter xảy ra trên địa bàn xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, tại vị trí có tọa độ (21.603 độ vĩ Bắc, 103.616 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí xảy ra động đất tại Sơn La.

Đến 21h 25' cùng ngày, trận động đất khác được ghi nhận tại xã A Lưới 4 (TP Huế) có độ lớn 4,0 độ Richter, tọa độ 16,219° Vĩ Bắc – 107,325° Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 8,3 km.

Theo các nghiên cứu địa chất, động đất ở Việt Nam chủ yếu là động đất kiến tạo, xảy ra do hoạt động dịch chuyển của các đới đứt gãy trong vỏ trái đất.

Những khu vực có nền địa chất phức tạp, tồn tại các đới đứt gãy đang hoạt động như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hay khu vực ven biển miền Trung thường xuyên ghi nhận các trận động đất nhẹ.

Phần lớn các trận động đất ở Việt Nam có độ lớn dưới 5 độ Richter, chỉ gây rung lắc nhẹ, không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, những trận động đất này vẫn được cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ để phục vụ công tác cảnh báo, nghiên cứu nguy cơ địa chấn trong tương lai.