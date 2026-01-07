Bệnh viện E cấp cứu nhiều người bị bỏng trong vụ cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Bệnh viện E cho biết, vừa tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại ngõ 82 Trần Cung (Hà Nội).

Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để cấp cứu, xử trí kịp thời cho các nạn nhân.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện E.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi được sơ cứu và đánh giá ban đầu, các bệnh nhân đã được chuyển về các chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy. Còn lại, các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da…

Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.

Thông cáo của Bệnh viện E dẫn lời kể của các nạn nhân nói, vụ cháy căn nhà 3 tầng ở ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội vào khoảng 5h sáng nay 7/1/2026. Người sống ở căn nhà này chủ yếu là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để các phương tiện như xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện… ở tầng 1, tòa nhà, gây ra khói nhiều. Vụ cháy đã được người dân hỗ trợ dập có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

GS.TS Nguyễn Gia Bình - chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Các bác sĩ cũng đang hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.