Đội hình dự kiến Burnley vs Man Utd ngày 8/1: Bruno trở lại, không còn 3-4-3

(VTC News) -

Trận Burnley đấu với Man Utd thuộc vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 3h15 ngày 8/1. Sau khi Man Utd sa thải Ruben Amorim, Darren Fletcher đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Chắc chắn "Quỷ đỏ" có thay đổi trong cách bố trí đội hình và lối chơi - lý do chính khiến ông Amorim bất đồng với ban lãnh đạo và bị đuổi việc.

Thông tin đội hình Burnley vs Man Utd

Burnley là một trong những đội tổn thất lực lượng nhiều nhất trong giai đoạn đầu năm mới 2026. Đội chủ nhà mất Josh Cullen (chấn thương đầu gối), Zeki Amdouni (đầu gối), Connor Roberts (bắp chân), Joe Worrall (cơ), Zian Flemming (cơ và Jordan Beyer (cơ gân kheo).

Ngoài ra, 3 cầu thủ khác của Burnley là Axel Tuanzebe, Hannibal Mejbri và Lyle Foster cũng vắng mặt do đang phục vụ đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Phi. Thông tin tích cực hiếm hoi về lực lượng mà Burnley nhận được trước trận gặp Man Utd là Maxime Esteve có thể kịp bình phục để ra sân.

Bruno Fernandes có thể trở lại ngay sau khi Man Utd sa thải HLV Amorim.

Man Utd chào đón Bruno Fernandes và Mason Mount trở lại tập luyện. Fernandes thậm chí có thể xuất hiện trong đội hình đá chính ngay ở trận đấu với Burnley.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn thiếu nhiều gương mặt quan trọng, gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui (thi đấu cho đội tuyển quốc gia) và các ca chấn thương Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt, Harry Maguire.

Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, được đánh giá là phù hợp nhất để phát huy năng lực của Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Matheus Cunha đá cánh trái và Patrick Dorgu bên đối diện sẽ kết hợp với Benjamin Sesko thành 3 mũi tấn công.

Casemiro và Manuel Ugarte, những chuyên gia đánh chặn, bảo đảm an toàn cho 4 cầu thủ phía trên tự do tấn công. Ở hàng phòng ngự, nhiều khả năng Ayden Heaven được ưu tiên hơn Leny Yoro trong cặp trung vệ với Lisandro Martinez.

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony.

Man Utd: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko.

Nhận định Burnley vs Man Utd

Man Utd thường có kết quả tốt khi sử dụng huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Bất chấp tình hình bất ổn hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ đang chật vật tìm đường trụ hạng. Tỷ lệ thắng của Man Utd được nhận định ở mức 35%, cao hơn so với con số 29% của Burnley - theo dự đoán của siêu máy tính Soccerway.

Phong độ của Man Utd thời gian gần đây không ổn định. Họ vừa trải qua 3 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, ở 2 vòng đấu gần nhất, "Quỷ đỏ" bị những đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh là Wolves và Leeds cầm hoà. Đáng chú ý, Man Utd không kiểm soát được thế trận trong cả 2 trận đấu kể trên.

Cơn khủng hoảng của Burnley thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với đối thủ. Lực lượng của đội bóng mới lên hạng vốn không được đánh giá cao, nay lại tổn thất đáng kể. Phong độ của đội chủ nhà cũng không tốt.

Lần gần nhất Burnley giành chiến thắng là cuối tháng 10/2025. Kể từ thời điểm đó, họ trải qua 11 trận liên tiếp toàn hoà và thua (trong đó có tới 9 thất bại).

Dự đoán tỷ số: Burnley 1-3 Man Utd.