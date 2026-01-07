Man Utd đàm phán với Solskjaer, tiền nong không quan trọng

(VTC News) -

Sáng 7/1, các nguồn tin uy tín tại Anh cho biết Manchester United bắt đầu đàm phán chính thức với ứng viên huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Theo Sky Sports, Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer là 2 nhân vật được nhắc tới bên cạnh Darren Fletcher, người sẽ dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong trận đấu với Burnley.

Ban lãnh đạo Man Utd sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn ngay nếu xác định một trong 3 huấn luyện viên là lựa chọn phù hợp. Giám đốc thể thao Jason Wilcox, nhân vật có tiếng nói quan trọng nhất trong việc sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim, là người phụ trách chính trong quá trình đàm phán và đánh giá.

Solskjaer có thể trở lại Man Utd.

Sky Sports cũng cho biết lãnh đạo Man Utd muốn ký hợp đồng với huấn luyện viên mới trước trận đấu với Man City ngày 17/1. Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong trận đấu với Burnley và Brighton. Bản thân cựu tiền vệ này cũng nằm trong nhóm ứng viên nhưng không được coi là lựa chọn được ưu tiên.

Trong khi đó, Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer được tín nhiệm hơn. Cả hai đều được xem là những phương án phù hợp do hiểu rõ về câu lạc bộ sau khoảng thời gian làm cầu thủ cũng như huấn luyện viên tại đây. Solskjaer từng dẫn dắt Man Utd về nhì tại giải Ngoại Hạng Anh và Europa League. Carrick cũng có vài trận đấu gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên tạm quyền.

Cả 2 huấn luyện viên này đều không dẫn dắt đội bóng nào ở thời điểm hiện tại. Do đó, Man Utd không mất phí đền bù hợp đồng nếu ký với một trong 2 người. Carrick và Solskjaer đồng thời cũng sẵn sàng trở lại đội bóng cũ.

Fabrizio Romano cho biết Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ thiện chí với ban lãnh đạo Man Utd khi được liên hệ. Nhà cầm quân người Na Uy không bận tâm đến vấn đề thời hạn hợp đồng và mức lương. "Ole Gunnar Solskjær sẵn sàng ký hợp đồng trong tuần này. Vấn đề không phải hợp đồng hay tiền nong, chỉ là giúp đỡ câu lạc bộ", Fabrizio Romano đưa tin.

Man Utd sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim ngay sau vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là mâu thuẫn bùng phát trong thời gian gần đây giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo đội bóng.