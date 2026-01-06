Bị sa thải vẫn kiếm 400 tỷ đồng, HLV Amorim hớn hở sánh bước bên vợ xinh đẹp

(VTC News) -

Ruben Amorim, cựu HLV người Bồ Đào Nha cùng vợ, bà Maria Joao Diogo, được bắt gặp rời khỏi căn biệt thự tại hạt Cheshire vào chiều 5/1. Cả hai xuất hiện với nụ cười rạng rỡ chỉ vài giờ sau khi ông Amorim bị chấm dứt hợp đồng tại trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng cùng ngày. Tâm trạng của ông hoàn toàn trái ngược so với vẻ u sầu vào Chủ nhật trước đó.

Manchester United đã chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim vào chiều 5/1, không lâu sau trận hòa 1-1 trước Leeds United tại vòng 20 Ngoại hạng Anh. Quyết định này xuất phát từ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Amorim và thượng tầng CLB, đặc biệt là CEO Omar Berrada cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Mâu thuẫn được đẩy lên cao trào sau phát ngôn gây tranh cãi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khi ông khẳng định mong muốn nắm quyền hạn ở cấp điều hành, thay vì chỉ giới hạn trong vai trò huấn luyện viên.

Theo hợp đồng, ông Amorim có thể nhận khoản bồi thường lên tới 12 triệu bảng (tương đương hơn 400 tỷ đồng) nếu bị sa thải trước ngày 1/11. Các nguồn tin thân cận của Daily Mail cho biết, vào sáng thứ Hai, ông rời sân tập trong tâm trạng khá thoải mái, cười đùa cùng các thành viên ban huấn luyện.

Ruben Amorim và vợ xuất hiện với tâm trạng vui vẻ dù mới bị sa thải vài giờ trước đó. (Nguồn: Daily Mail)

Quyết định sa thải được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Amorim và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, diễn ra sau trận hòa 1-1 trước Wolves - đội đang đứng cuối bảng - vào thứ Ba tuần trước. Trong trận đấu đó, Amorim quay lại sử dụng sơ đồ ba trung vệ quen thuộc.

Theo Daily Mail, ông Amorim được ban lãnh đạo thông báo rằng đội hình Manchester United đã đủ chất lượng để nhận được sự tin tưởng và hoàn toàn có thể triển khai lối chơi tấn công chủ động hơn. Trước đó, đội được đầu tư 250 triệu bảng (gần 9.000 tỷ đồng) trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, thông điệp này dường như không được Amorim tiếp thu, thậm chí còn khiến ông phản ứng dữ dội.

Amorim rời Old Trafford sau 14 tháng đầy biến động, giai đoạn mà Manchester United trải qua mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ và lần thứ hai trong 35 năm không giành quyền dự cúp châu Âu. Thời điểm chia tay, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ sáu tại Premier League.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gia nhập MU vào tháng 11/2024 từ Sporting Lisbon, nhưng chuỗi kết quả không như kỳ vọng nhanh chóng biến ông thành tâm điểm chỉ trích. Đỉnh điểm là thất bại trước Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn hồi tháng 8.

Trong thông báo chính thức, Manchester United xác nhận: "Ruben Amorim đã chính thức rời vị trí huấn luyện viên trưởng của Manchester United".