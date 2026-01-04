Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Matheus Cunha ghi bàn, Man Utd thoát thua Leeds

(VTC News) -

Man Utd tung ra sân đội hình có 6 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự. Không có gì bất ngờ khi "Quỷ đỏ" tấn công kém hiệu quả. Trong hiệp đầu tiên, các chỉ số của đội khách có vẻ tốt hơn nhưng thực tế họ không áp đảo được đối thủ và có rất ít cơ hội nguy hiểm.

Tình huống đáng chú ý nhất mà Man Utd tạo ra là cú sút xa đẹp mắt của Matheus Cunha làm tung lưới Leeds United. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim mừng hụt vì trọng tài phạt lỗi việt vị ở pha bóng này.

Leeds cũng có tình huống tiếc nuối. Dominic Calvert-Lewin bay người đánh đầu rất hiểm khiến thủ môn của Man Utd không thể cản phá. Dù vậy, pha dứt điểm này lại dội cột. Kết thúc hiệp 1, Leeds và Man Utd hoà 0-0.

Man Utd vất vả trước Leeds United trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Hiệp 2 tiếp tục là thế trận đôi công ở chất lượng không cao. Cả Leeds United và Man Utd đều có không ít tình huống dồn ép đối thủ nhưng những pha xử lý ở nhịp cuối lại thiếu chính xác và không có nhiều tính đột biến. Phải chờ tới khi một trong 2 đội bất cẩn, bàn thắng mới xuất hiện.

Phút 62, sau pha phá bóng từ sân nhà của cầu thủ Leeds United, Ayden Heaven chủ quan để Brendan Aaronson bứt lên giành bóng và sút tung lưới Man Utd. Tuy nhiên, sau đó 3 phút, Matheus Cunha ghi bàn giúp Man Utd gỡ hoà. Joshua Zirkzee vừa vào sân lập tức ghi dấu ấn với pha kiến tạo ở tình huống này.

Trận đấu tiếp tục diễn ra ở nhịp độ cao với những tình huống tấn công qua lại. Benjamin Sesko và Cunha liên tục bỏ lỡ cơ hội trong khi Man Utd cũng phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Senne Lammens để thoát thua. Tỷ số hoà 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Số liệu thống kê trận Leeds 1-1 Man Utd.

Đầy đủ diễn biến, tỷ số Leeds vs Man Utd

Đội hình Leeds vs Man Utd

Leeds: Lucas Perri (1); Pascal Struijk (5), Jaka Bijol (15), Sebastiaan Bornauw (23); Gabriel Gudmunsson (3), Anton Stach (18), Ilia Gruev (44), Brendan Aaronson (11), James Justin (24); Noah Okafor (19), Dominic Calvert-Lewin (9).

Man Utd: Senne Lammens (31); Lisandro Martinez (6), Ayden Heaven (26), Leny Yoro (15); Luke Shaw (23), Manuel Ugarte (25), Casemiro (18), Diogo Dalot (2); Matheus Cunha (10), Patrick Dorgu (13); Benjamin Sesko (30).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 20

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Leeds United gặp Man Utd, bảng xếp hạng giải đấu như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 20 40/14 48 2 Aston Villa 20 33/24 42 3 Man City 19 43/17 41 4 Liverpool 19 30/26 33 5 Man Utd 20 34/30 31 6 Chelsea 19 32/21 30 7 Sunderland 19 20/18 29 8 Brighton 20 30/27 28 9 Everton 19 20/20 28 10 Brentford 19 28/26 27 11 Crystal Palace 19 22/21 27 12 Fulham 19 26/27 27 13 Tottenham 19 27/23 26 14 Newcastle United 19 26/24 26 15 Bournemouth 20 31/38 23 16 Leeds United 20 26/33 22 17 Nottingham 20 19/33 18 18 West Ham 20 21/41 14 19 Burnley 20 20/39 12 20 Wolves 20 14/40 6

Thông tin trước trận đấu

Theo dữ liệu của siêu máy tính Soccerway, cơ hội thắng của Leeds United là 38%, trong khi Man Utd chỉ 29%. Tuy nhiên, thuật toán của Opta nhận định Man Utd có khả năng giành chiến thắng lên tới 41,7%, cao hơn hẳn so với con số 32,8%.

Leeds United mất Ethan Ampadu, cầu thủ phải chấp hành án phạt cấm thi đấu một trận do nhận đủ 5 thẻ vàng. Ngoài ra, Sean Longstaff, Joe Rodon, Daniel James và Sebastian Bornauw vắng mặt vì chấn thương. Dominic Calvert-Lewin có thể trở lại đội hình chính sau khi dự bị ở trận hoà Liverpool.

Danh sách chấn thương của Man Utd gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng không thể sử dụng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do những cầu thủ này đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Phi.