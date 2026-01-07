Công nghệ 7/1: Intel ra mắt Core Ultra Series 3

(VTC News) -

Intel ra mắt Core Ultra Series 3 mở đầu kỷ nguyên AI PC

Intel vừa chính thức giới thiệu Intel Core Ultra Series 3 tại CES 2026, đây là dòng vi xử lý đầu tiên được sản xuất trên tiến trình Intel 18A – công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành điện toán, khi Intel khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI PC thế hệ mới với hiệu năng vượt trội, đồ họa mạnh mẽ và thời lượng pin đột phá.

Dòng Core Ultra Series 3 sẽ được trang bị trên hơn 200 mẫu PC từ các đối tác toàn cầu, mang lại khả năng xử lý đa nhiệm, chơi game, sáng tạo nội dung và làm việc di động hiệu quả hơn. Đặc biệt, các phiên bản cao cấp như Core Ultra X9 và X7 tích hợp GPU Intel Arc mạnh mẽ, hỗ trợ tới 16 nhân CPU, 12 nhân đồ họa Xe và NPU đạt 50 TOPS, giúp hiệu năng đa nhân tăng tới 60%, tốc độ chơi game nhanh hơn 77% và thời lượng pin lên đến 27 giờ.

Hàng loạt mẫu laptop đồng loạt tích hợp vi xử lý Intel Core Ultra Series 3. (Nguồn: Intel)

Không chỉ dừng lại ở PC, Intel Core Ultra Series 3 còn được chứng nhận triển khai trên thiết bị vùng biên (Edge) phục vụ các ứng dụng công nghiệp như robot, thành phố thông minh, tự động hóa và y tế. Khả năng xử lý AI tại vùng biên được cải thiện rõ rệt, với hiệu năng mô hình ngôn ngữ lớn tăng gần gấp đôi và hiệu suất phân tích video tối ưu hơn 2,3 lần.

Các mẫu laptop đầu tiên sử dụng Core Ultra Series 3 sẽ mở bán từ ngày 6/1 và lên kệ toàn cầu từ 27/1. Trong khi đó, các hệ thống điện toán biên sẽ xuất hiện trên thị trường từ Quý 2/2026.

xAI gọi vốn 20 tỷ USD ở vòng Series E

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vừa công bố đã huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E, với sự tham gia của các nhà đầu tư lớn như Valor Equity Partners, Fidelity, Quỹ đầu tư Qatar, cùng các đối tác chiến lược như Nvidia và Cisco.

Nguồn vốn mới sẽ được xAI sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu và phát triển các mô hình AI Grok – chatbot do công ty phát triển và tích hợp trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Theo xAI, hiện có khoảng 600 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên X và Grok, cho thấy quy mô ảnh hưởng ngày càng lớn của hệ sinh thái AI do Musk dẫn dắt.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu của xAI, công ty do Elon Musk sáng lập. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của xAI cũng kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng. Cuối tuần qua, người dùng X đã yêu cầu Grok tạo ra các deepfake mang tính chất tình dục của người thật – bao gồm cả trẻ em. Đáng lo ngại là Grok không từ chối mà thực sự tạo ra các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) và hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận.

Vụ việc đã khiến xAI bị điều tra bởi các cơ quan chức năng quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Malaysia và Pháp.

Ra mắt giải đấu nhảy đường phố robot hình người đầu tiên

Thành phố Nanning, Trung Quốc, vừa tổ chức Giải đấu nhảy đường phố robot hình người toàn cầu lần đầu tiên, thu hút 16 đội trẻ đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện này không chỉ là sân chơi sáng tạo cho giới trẻ mà còn là cầu nối mới giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực công nghệ và văn hóa.

Robot hóa thân nghệ sĩ Kinh kịch, kết nối truyền thống và công nghệ. (Nguồn: Chinadaily)

Các đội tham gia đã trình diễn những màn nhảy robot độc đáo, kết hợp giữa kỹ thuật lập trình, thiết kế robot và nghệ thuật biểu diễn, tạo nên không khí sôi động và đầy cảm hứng. Những robot hình người được lập trình để thực hiện các động tác nhảy phức tạp, thể hiện khả năng tương tác và phản ứng linh hoạt với âm nhạc và môi trường.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của giải đấu là thúc đẩy giao lưu công nghệ giữa các quốc gia, đồng thời khuyến khích giới trẻ khám phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo và robot trong đời sống hiện đại. Đây cũng là một phần trong chiến lược mở rộng hợp tác Trung Quốc–ASEAN về đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp kỹ thuật số.