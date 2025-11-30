AI chạy trên máy tính không cần Internet có hiệu quả?

Khác với cách sử dụng AI dựa chủ yếu vào điện toán đám mây, AI PC sử dụng đồng thời bộ xử lý trung tâm CPU, bộ xử lý đồ họa GPU và bộ xử lý chuyên dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo NPU để xử lý các tác vụ tạo sinh, phân tích và tối ưu nội dung ngay tại thiết bị.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn độ trễ khi chạy mô hình, giảm phụ thuộc vào đường truyền mạng và tăng khả năng chủ động cho người dùng trong những môi trường làm việc liên tục.

AI PC sử dụng với Ollama - nền tảng chạy mô hình AI ngay trên máy tính, cho phép dùng LLM ngoại tuyến và xử lý nhanh, riêng tư. (Ảnh: Hùng Cường)

Ở giai đoạn lên ý tưởng, người dùng có thể sử dụng các mô hình tạo sinh chạy cục bộ, các ứng dụng trong Intel AI Playground như ứng dụng Ollama để phác thảo hình ảnh, xác định chủ đề hoặc xây dựng dàn ý mà không cần kết nối Internet.

Khi bước vào khâu triển khai, cơ chế truy xuất tăng cường (RAG) cho phép tìm kiếm, truy vấn và tóm tắt thông tin trực tiếp từ những tệp tài liệu lưu trên máy. Toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện tại chỗ, phù hợp với những nội dung chưa thể chia sẻ ra bên ngoài.

Trên mảng xử lý hình ảnh, AI PC khai thác năng lực đồ họa và NPU để tăng tốc các tính năng AI trong các phần mềm như Adobe Photoshop. Điều này giúp người làm nội dung hình ảnh rút ngắn đáng kể thời gian hậu kỳ so với cách xử lý thuần trên CPU hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây.

Những thao tác như nhận diện chủ thể, tách nền, tinh chỉnh ánh sáng hay sử dụng công cụ tạo sinh để mở rộng khung hình có thể được thực hiện với thời gian phản hồi ngắn hơn, ngay cả trên các mẫu máy mỏng nhẹ. (Ảnh: Hùng Cường)

Với âm thanh, AI PC kết hợp phần cứng Intel và các phần mềm bổ sung như OpenVINO để tăng tốc các mô hình lọc ồn và tách giọng. Người dùng có thể xử lý file ghi âm phỏng vấn, giảm tiếng ồn môi trường, làm rõ giọng nói trong những công cụ như Audacity trước khi đưa vào dựng.

Việc xử lý được thực hiện trực tiếp trên máy, thuận tiện cho phóng viên hoặc nhà sản xuất nội dung phải tác nghiệp trong điều kiện mạng yếu hoặc cần xử lý nhanh ngay tại hiện trường.

Trong lĩnh vực video, các ứng dụng dựng phim tận dụng AI trên AI PC để nhận diện cảnh, đề xuất điểm cắt, tạo phụ đề tự động và hỗ trợ ổn định hình ảnh. Việc kết hợp giữa GPU và NPU giúp quá trình xem trước, chỉnh sửa và kết xuất đồ họa trở nên mượt hơn, đặc biệt khi làm việc với những đoạn video nhiều lớp hiệu ứng hoặc độ phân giải cao.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Vietnam, chia sẻ: "AI PC đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và trải nghiệm người dùng. Trong khi hầu hết các mẫu máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị".

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam. (Ảnh: Hùng Cường)

Nhiều hãng sản xuất máy tính lớn như Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI đã tích hợp dòng vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V series vào các mẫu AI PC mới, tạo thành một hệ sinh thái thiết bị hỗ trợ xử lý AI ngay trên phần cứng.

Intel cho biết thế hệ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V series đạt hiệu suất trên mỗi luồng cao gấp khoảng ba lần, hiệu năng đồ họa tăng hơn 80% so với thế hệ trước, đồng thời thời lượng pin có thể đạt tới khoảng 20 giờ sử dụng thực tế tùy cấu hình máy và khối lượng công việc.

Với việc đưa năng lực AI xuống thiết bị cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, AI PC được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng chuyên nghiệp như phóng viên, biên tập viên, nhà sáng tạo nội dung hay nhân sự truyền thông, những người cần xử lý nhanh, linh hoạt và chủ động kiểm soát quá trình làm việc trên chính chiếc máy của mình.