Đội tuyển esport Audition Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33

(VTC News) -

Ngày 28/11, Lễ ra mắt chính thức Đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Hà Nội.

Tại SEA Games 33 (diễn ra từ 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan), bộ môn Audition tham gia ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam-nữ phối hợp.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm mang về thành tích cao nhất trong bộ môn trình diễn đầu tiên. Các quốc gia trong khu vực cũng tham gia bộ môn này là Thái Lan, Lào và Philippines.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam (áo trắng) được tuyển chọn khắt khe từ các giải đấu trong nước với 6 thành viên gồm 3 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ.

Đặc biệt hơn đó là bộ trang phục ingame thi đấu dành riêng cho đội tuyển tại SEA Games 33 lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: Nam mặc áo tấc, nữ diện áo yếm và áo tứ thân cách điệu, tông màu hồng - xanh chủ đạo từ hoa sen Việt Nam.

Ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc công ty VTC Intecom, cho biết: "Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa Audition trở thành hệ sinh thái giải trí - thể thao điện tử hàng đầu, gắn liền với phong cách sống lành mạnh của giới trẻ.

Với VTC và thế hệ trẻ Việt Nam, Audition không chỉ là game vũ đạo - âm nhạc, mà là không gian kết nối cộng đồng, nơi học sinh, sinh viên giao lưu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đồng đội".

Tựa game esport Audition được định hướng mang tính chuyên nghiệp, hệ thống.

Giám đốc công ty VTC Intecom cũng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cấp nội dung, âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc Việt Nam; mở rộng hệ thống giải đấu từ cấp trường học đến chuyên nghiệp; tạo thêm nhiều sân chơi esports lành mạnh, từng bước đưa Audition trở thành bộ môn thành tích cao mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.

Về tầm nhìn dài hạn, Audition sẽ là cầu nối lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong thời đại số.