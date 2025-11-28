Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33

(VTC News) -

Chiều 28/11, Cục Thể dục thể thao công bố quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1165 thành viên. Theo quy định, sẽ có 915 thành viên của đoàn được chi trả toàn bộ kinh phí thi đấu từ nguồn ngân sách nhà nước, 213 người dự giải với kinh phí đến từ nguồn xã hội hóa, kinh phí địa phương.

Vẫn còn một số bộ môn chưa thể chốt danh sách tham dự đại hội, trong đó có bộ môn bóng đá nam. HLV trưởng Kim Sang-sik của U22 Việt Nam triệu tập đến 28 cầu thủ và chỉ công bố danh sách trong ít ngày tới.

Tương tự, bản danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được tiết lộ khi HLV Mai Đức Chung cùng học trò kết thúc chuyến tập huấn Nhật Bản.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài 47 môn và phân môn với mục tiêu phấn đấu đoạt khoảng 90 đến 110 HCV và nằm trong nhóm dẫn đầu. Năm nay, Cục Thể dục thể thao đánh giá rằng thành tích của SEA Games cần gắn với sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà. Do đó, thành tích ở một số môn Olympic được chú trọng đặc biệt thay vì chỉ chạy đua tổng số huy chương.

Trong các kỳ SEA Games gần nhất trên sân nhà và tại Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đều kết thúc đại hội với vị trí nhất toàn đoàn.

Ngoài các môn được quan tâm như điền kinh, bóng đá, các môn võ, một số môn thể thao khác được giới trẻ yêu thích như bóng rổ, thể thao điện tử đều có sự tham gia của nhiều vận động viên chủ chốt. Chị em sinh đôi Trương Thảo My - Trương Thảo Vy tiếp tục dự môn bóng rổ nữ.

Thành viên của đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu sang Thái Lan thi đấu từ ngày 1/12 và kết thúc nội dung cuối cùng vào ngày bế mạc 20/12. Môn bóng đá nam tiếp tục là một trong những nội dung "xuất quân" bằng trận đấu gặp U22 Lào vào ngày 3/12.