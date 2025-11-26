Bão '300 năm có một' càn quét Thái Lan, U22 Việt Nam phải đổi sân đá SEA Games

(VTC News) -

Tờ Matichon của Thái Lan hôm nay (26/11) cho biết: “Do tình hình ngập lụt tại khu vực miền Nam Thái Lan, đặc biệt là tỉnh Songkhla, một trong những địa phương đăng cai SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20/12 với tổng cộng 10 môn thể thao, nhiều thay đổi lớn đã được đưa ra”.

Một nguồn tin từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết các môn dự kiến tổ chức tại Songkhla sẽ được chuyển về Bangkok và Chonburi, do tình hình tại các huyện Hat Yai và Mueang không thể đảm bảo cho việc thi đấu. Các liên đoàn thể thao liên quan đã thảo luận và chuẩn bị địa điểm thay thế. Quỹ thời gian còn lại trước ngày khai mạc vẫn đủ để hoàn tất công tác tổ chức.

Sân vận động Jiranakorn và Phru Khang Khao ở Songkhla chìm trong mưa lũ

Tờ Daily News của Thái Lan cũng đưa tin: “Thái Lan sẽ chuyển toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games từ tỉnh Songkhla về Bangkok”.

“Songkhla là một trong ba tỉnh đăng cai SEA Games, dự kiến tổ chức vòng bảng bóng đá nam, judo, kabaddi, cờ vua, pencak silat, karate, vật, wushu, petanque (bi sắt) và boxing (Muay Thái). Songkhla và các tỉnh lân cận vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trước đó, môn boxing đã được chuyển sang địa điểm khác”, tờ Daily News viết.

U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam, dự kiến thi đấu tại sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, cùng với U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Tuy nhiên với thông tin nói trên, U22 Việt Nam sẽ phải chuyển địa điểm thi đấu.

SVĐ Tinsulanonda không bị ngập, nhưng con đường dẫn đến sân vận động chìm trong nước. Do đó, địa điểm thi đấu có thể sẽ được chuyển đến Sân vận động Quốc gia Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat ở Bangkok.

Tờ Daily News cho biết ông Chalitrat Chantrubeksa, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, cho biết ông đã nhận được xác nhận từ Chaiphak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng SEA Games, rằng các môn thi đấu dự kiến tổ chức tại Songkhla sẽ được chuyển toàn bộ về Bangkok.

Lũ lụt lan rộng ở Thái Lan làm ảnh hưởng tới SEA Games 33 - Ảnh: Reuters

Ông Chalitrat nói rằng sau khi ông Chaiphak, với vai trò Giám đốc điều hành SEA Games, họp với đại diện các quốc gia trong Hội đồng SEA Games và ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, các bên đã thống nhất chuyển toàn bộ 10 môn thi đấu (vốn có tổng cộng 109 bộ huy chương vàng) từ Songkhla về Bangkok.

Tại cuộc họp, đại diện các nước bày tỏ lo ngại về nhiều vấn đề. Ngoài việc nước có kịp rút hay không, các nước cũng quan tâm đến tình trạng cơ sở vật chất sau khi nước rút và liệu có thể sửa chữa kịp để đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế hay không. Do vậy, quyết định cuối cùng là chuyển toàn bộ các môn thi đấu.

Về các bước tiếp theo, ông Chaiphak sẽ trình vấn đề này lên cuộc họp của Ủy ban SEA Games vào ngày 27/11/2025 và sẽ chính thức thông báo với Ủy ban Olympic tại Đại hội đồng Olympic vào ngày 28/11/2025. Hiện tại, trách nhiệm của các liên đoàn thể thao từng môn là tìm địa điểm thi đấu phù hợp và kịp tiến độ.

Cơ quan y tế Thái Lan cho biết tính đến hôm 25/11, lũ lụt lan rộng trên 9 tỉnh ở miền nam nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người.

Cơn bão được cho là "300 năm mới có một" tàn phá miền nam Thái Lan, mang theo nước lũ cao hơn 2,4 mét. Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai, một trung tâm giao thông và thương mại lớn của tỉnh Songkhla. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích tụ gần 400 mm - trầm trọng hơn do sông tràn bờ và lũ quét.