Bão 300 năm có 1 khiến 13 người chết, U22 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

Cơn bão được cho là "300 năm mới có một" tàn phá miền nam Thái Lan, mang theo nước lũ cao hơn 2,4 mét.

Theo Nation Thailand, Uỷ ban Thể thao Thái Lan (SAT) ra lệnh di dời địa điểm tổ chức môn boxing (quyền Anh) của SEA Games 33 ở Songkhla. Nhiều khả năng các trận đấu của môn bóng đá nam - có U22 Việt Nam tham dự - cũng không thể diễn ra tại đây do sân vận động chính ngập trong nước lũ.

Lãnh đạo SAT, Kongsak Yodmanee, cho biết ông ra lệnh di dời địa điểm thi đấu quyền Anh Thái Lan từ sân vận động Southern Major City đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Đại học Prince of Songkhla. Sân vận động Southern Major City hiện đang bị ngập, khiến ban tổ chức không thể chuẩn bị cho các trận đấu môn quyền Anh SEA Games.

Lũ lụt lan rộng trên 9 tỉnh ở miền nam Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ông Kongsak xác nhận rằng các địa điểm thi đấu thể thao khác - như địa điểm tổ chức các nội dung bi sắt và pencak silat - sẽ không bị ảnh hưởng, ngoại trừ sân vận động bóng đá được chuẩn bị cho giải đấu Bảng B. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

Theo đó, ông Kongsak giải thích rằng ban đầu, giải đấu bóng đá Bảng B dự kiến ​​diễn ra tại Sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, với sự tham gia của các đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tuy sân vận động Tinsulanonda không bị ngập, nhưng con đường dẫn đến sân vận động chìm trong nước. Do đó, địa điểm thi đấu có thể sẽ được chuyển đến Sân vận động Quốc gia Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat ở Bangkok.

Các đội cứu hộ Thái Lan đang dùng thuyền cứu hộ và phân phát hàng cứu trợ. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan y tế Thái Lan cho biết tính đến hôm 25/11, lũ lụt lan rộng trên 9 tỉnh ở miền nam nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người.

Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai, một trung tâm giao thông và thương mại lớn của tỉnh Songkhla. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích tụ gần 400 mm - trầm trọng hơn do sông tràn bờ và lũ quét.

Tại Hat Yai, nước lũ dâng cao tới 2,5 mét, tràn qua thành phố và nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hình ảnh từ thành phố cho thấy toàn bộ đường sá chìm trong nước, nhà cửa ngập một nửa và các đội cứu hộ đang dùng thuyền cứu hộ và phân phát hàng cứu trợ.

