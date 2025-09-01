Miền Bắc Thái Lan chìm trong nước lũ, gần 5.500 người chịu cảnh khốn khó

Gần 5.500 người dân tại các tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son, Phitsanulok, Sukhothai và Phetchabun đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt diện rộng, mất điện, thiếu nước sạch và gián đoạn liên lạc.

Tại tỉnh Phetchabun, mưa lớn kéo dài khiến sông Pasak tràn bờ, nhấn chìm nhiều khu dân cư. Huyện Lom Kao bị thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 500 hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Sáu ngôi làng bị cô lập hoàn toàn, nước lũ chảy xiết cuốn trôi tài sản, cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân mắc kẹt.

Người dân lội qua dòng nước lũ ngập đến thắt lưng tại huyện Lom Kao, tỉnh Phetchabun, Thái Lan vào hôm Chủ nhật (31/8/2025). (Ảnh: Soonthorn Kongwarakom/Bangkok Post)

Tại tỉnh Phitsanulok, nước từ dãy núi Phetchabun đổ xuống bất ngờ vào sáng sớm ngày 31/8, khiến hàng trăm người không kịp trở tay, phải di dời trong điều kiện thời tiết xấu.

Trong khi đó, tại các tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son và Sukhothai, gần 2.700 hộ gia đình đang sống trong cảnh ngập sâu, nhiều nơi chưa thể tiếp cận cứu trợ.

Tổng cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo hệ thống áp thấp suy yếu từ bão Nongfa sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong hai ngày 1 và 2/9, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) đã phát cảnh báo qua điện thoại tới người dân tại các vùng nguy cơ cao, yêu cầu khẩn trương di chuyển đồ đạc lên vùng cao và chuẩn bị sơ tán.

Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương theo dõi sát lượng mưa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, và gia cố đê chắn lũ dọc các con sông để bảo vệ khu kinh tế và hạ tầng trọng yếu như điện, nước và viễn thông.

Các tỉnh hạ lưu được yêu cầu sẵn sàng cho tình huống xả lũ khẩn cấp. Công tác khảo sát thiệt hại và lập danh sách hỗ trợ đang được triển khai, nhưng điều kiện thời tiết và địa hình hiểm trở đang gây nhiều trở ngại.