Hàn Quốc viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả các trận bão và mưa lũ lớn xảy ra từ cuối tháng 9 đến nay. Khoản hỗ trợ được triển khai thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).

IOM đã hỗ trợ hơn 7,500 người tại 5 tỉnh, thành phố thông qua dự án “Hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. (Ảnh: IOM Việt Nam)

"Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng IOM nhằm đảm bảo các chương trình hỗ trợ sẽ nhanh chóng được chuyển đến người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng tôi chân thành mong rằng những hỗ trợ này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, đồng thời giúp các bạn nhanh chóng phục hồi sau thiên tai”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam cho biết.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam, cho biết Hàn Quốc là đối tác thường xuyên đóng góp vào các hoạt động nhân đạo của IOM. Khoản viện trợ lần này sẽ giúp IOM tăng cường hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Các cơn bão Bualoi và Matmo cùng mưa lũ dồn dập đã khiến hơn 85 người tử vong hoặc mất tích, 545.600 ngôi nhà bị hư hại và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 30.800 tỷ đồng, theo báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

IOM cho biết sẽ triển khai hỗ trợ theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn khẩn cấp, các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ nhận trợ cấp tiền mặt đa mục đích để đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Giai đoạn phục hồi sớm tập trung vào sửa chữa, xây dựng nhà ở an toàn, tập huấn khả năng chống chịu thiên tai và hỗ trợ tiền mặt có điều kiện. Song song, tổ chức này cũng phối hợp địa phương để tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó.

Trong bối cảnh bão Fengshen và Kalmaegi tiếp tục gây thiệt hại tại miền Trung cuối tháng 10 và đầu tháng 11, IOM đánh giá nguồn viện trợ này đặc biệt quan trọng giúp duy trì nỗ lực hỗ trợ và phục hồi sau thiên tai của Việt Nam.

Trước đó, thông qua nguồn tài trợ của Hàn Quốc, IOM đã hỗ trợ hơn 7.500 người tại 5 tỉnh, sửa chữa và xây mới 224 căn nhà, giúp 945 người dân có nơi ở an toàn hơn.

IOM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, ưu tiên hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương như hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.

Bí thư Thứ nhất phụ trách Khí hậu và Thiên nhiên - Đại sứ quán Anh, Fergus McBean, trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại Lạng Sơn. (Ảnh: UNICEF)