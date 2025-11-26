Campuchia bỏ hàng loạt môn ở SEA Games 33 vì 'lo ngại an ninh'

(VTC News) -

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia vừa có văn bản thông báo với ban tổ chức SEA Games 33 về việc không tham dự 8 môn thể thao ở đại hội lần này. Đoàn thể thao Campuchia muốn từ bỏ việc thi đấu ở các môn: judo, karate, pencak silat, petanque, boxing, wushu, bóng đá và cầu mây.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến Campuchia bất ngờ không tham dự một loạt môn đồng đội đến từ lý do an ninh của vận động viên. Campuchia chỉ giữ vận động viên tham dự 13 môn bao gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Campuchia (áo xanh) không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Lá thư của Ủy ban Olympic Campuchia được gửi trực tiếp cho ông Chaiyaphak Siriwat - Chủ tịch hội đồng thể thao SEA Games 33. Đại diện của nước chủ nhà Thái Lan cho biết đây là động thái bất ngờ từ phía Campuchia bởi trước đó "không có dấu hiệu nào cho thấy Campuchia rút vận động viên ở các môn này".

Nếu U22 Campuchia không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33, lịch thi đấu bị xáo trộn. Theo kết quả bốc thăm hiện tại, bảng A có chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Campuchia và U23 Timor Leste. U23 Việt Nam ở cùng bảng B với U23 Malaysia và U23 Lào. Bảng C gồm U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Singapore. 3 đội nhất mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Hiện nay, ban tổ chức SEA Games 33 chưa có thông báo bốc thăm lại môn bóng đá nam hoặc điều chỉnh lịch thi đấu.

Ở một diễn biến khác, địa điểm thi đấu môn bóng đá nam của U22 Việt Nam nhiều khả năng thay đổi. Ban đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tại Songkhla nhưng địa phương này đang chịu trận trận lụt lịch sử nên khó có thể tổ chức các môn thể thao SEA Games 33.