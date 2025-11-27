U22 Campuchia bỏ SEA Games, U22 Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

(VTC News) -

Chiều 27/11, ban tổ chức SEA Games 33 vừa đưa ra quyết định về lịch thi đấu môn bóng đá nam sau khi Campuchia bỏ giải. Theo đó, U22 Singapore sẽ chuyển từ bảng C sang bảng A và môn bóng đá nam không tổ chức bốc thăm lại.

Ban đầu, bảng A có sự hiện của Thái Lan, Timor Leste và Campuchia. Bảng B có sự hiện diện của Việt Nam, Lào và Malaysia. Bảng C chứng kiến các đội như Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Sau khi có điều chỉnh về các đội ở mỗi bảng, bảng A có Thái Lan, Timor Leste và Singapore. Bảng C chỉ còn Indonesia, Myanmar và Philippines. Bảng C của Việt Nam vẫn giữ nguyên đối thủ Malaysia và Lào.

U22 Việt Nam bị ảnh hưởng khi Campuchia bỏ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Như vậy, cục diện bảng A sẽ trở nên khó lường hơn bởi chủ nhà U22 Thái Lan gặp nhiều thử thách. U22 Singapore vẫn là đội được đánh giá cao hơn U22 Campuchia. Trong khi đó, việc chỉ phải đối đầu với U22 Myanmar và U22 Philippines giúp họ dễ toan tính hơn so với việc gặp 3 đội ở vòng bảng.

Nếu U22 Việt Nam sảy chân trước Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải theo dõi kĩ diễn biến ở các bảng mới biết mình có thể đi tiếp với tư cách đội nhì bảng hay không.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Campuchia cũng không thi đấu và khiến bảng A còn 3 đội Thái Lan, Singapore và Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Malaysia.

Tối 26/11, Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia vừa có văn bản thông báo với ban tổ chức SEA Games 33 về việc không tham dự 8 môn thể thao ở đại hội lần này. Đoàn thể thao Campuchia muốn từ bỏ việc thi đấu ở các môn: judo, karate, pencak silat, petanque, boxing, wushu, bóng đá và cầu mây.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến Campuchia bất ngờ không tham dự một loạt môn đồng đội đến từ lý do an ninh của vận động viên. Campuchia chỉ giữ vận động viên tham dự 13 môn bao gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.