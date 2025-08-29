Dàn hot girl Miss Audition một thời giờ ra sao?

(VTC News) -

Gần hai mươi năm trước, Miss Audition từng tạo nên “cơn sốt” trong đời sống giới trẻ Việt Nam. Không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, sân chơi này trở thành bệ phóng cho hàng loạt gương mặt trẻ tỏa sáng, để lại dấu ấn ở âm nhạc, điện ảnh và thời trang.

Thế hệ hot girl đình đám ngày ấy giờ mỗi người một lựa chọn, có người gặt hái thành công rực rỡ, cũng có những lối rẽ khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Nguyễn Ngọc Anh

Năm 2006, Nguyễn Ngọc Anh xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt sáng giá, thậm chí cả Bảo Thy và Quỳnh Nga, để đăng quang ngôi vị Miss Audition đầu tiên. Với gương mặt xinh xắn và khả năng vũ đạo cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng tuổi teen thời bấy giờ.

Sau cuộc thi, cô trở thành hot girl được yêu mến, là gương mặt đại diện cho các tờ báo, tạp chí tuổi teen lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rộng mở, Ngọc Anh bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” ở tuổi 19. Kể từ kết hôn, Ngọc Anh dần rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.

Ngọc Anh vướng vòng lao lý khiến nhiều người tiếc nuối.

Năm 2019, Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau một thời gian dài trục trặc.

Những năm gần đây, Ngọc Anh xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân thành đạt, hiện đại. Cô hoạt động như một người mẫu ảnh, KOL, đồng thời kinh doanh tại TP.HCM.

Mới đây, người hâm mộ bàng hoàng khi người đẹp vướng vòng lao lý. Cô bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava (74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM). Theo cơ quan điều tra, Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động cung cấp khí cười trái phép tại địa điểm này.

Bảo Thy

Cùng năm 2006, Bảo Thy – khi ấy nổi tiếng với nickname Lona – gây ấn tượng mạnh mẽ tại Miss Audition 2006 với phần trình diễn bùng nổ, đặc biệt là màn song ca “Please Tell Me Why” cùng Vương Khang. Cô giành giải “Thí sinh ấn tượng nhất” và nhanh chóng trở thành “công chúa teen” đình đám của Vpop.

Bảo Thy hiện tập trung cho cuộc sống gia đình bên doanh nhân Phan Lĩnh.

Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao, Bảo Thy có thời gian vắng bóng khỏi showbiz. Đến năm 2016, cô tái xuất tại The Remix và lấy lại sức hút. Hiện nữ ca sĩ tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh, thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng.

Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Bảo Thy từng tâm sự, ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là cô công chúa ở đời thực.

Tháng 11/2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành toàn thời gian cho con trai cưng. Nói về lý do chưa quay lại sự nghiệp ca hát, Bảo Thy chia sẻ rằng bản thân vẫn chưa thể xa con lâu được.

Quỳnh Nga

Phạm Quỳnh Nga – gương mặt sáng giá của Miss Audition 2006 – lọt top 10 khi mới 18 tuổi. Khác với Bảo Thy hay Ngọc Anh, cô chọn lấn sân sang điện ảnh và sớm gây chú ý với nghệ danh “cá sấu chúa” qua loạt phim ăn khách như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con và Sinh tử.

Năm 2014, Quỳnh Nga kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn rồi rút lui khỏi showbiz để tập trung kinh doanh. Sau ly hôn, năm 2019 cô trở lại màn ảnh nhỏ, gây ấn tượng khi vào vai “tiểu tam” Nhã trong Về nhà đi con và Quỳnh Trinh đầy mưu mô ở Sinh tử. Cũng trong thời gian này, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật nâng ngực để phù hợp với hình ảnh gợi cảm trên phim.

Quỳnh Nga có sự thăng hạng về nhan sắc và sự nghiệp.

Bước sang năm 2024, Quỳnh Nga tiếp tục khẳng định sức hút khi đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ và góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, phô diễn khả năng hát, nhảy toàn diện. Thời gian gần đây, cô vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Việt Anh, song cả hai khẳng định chỉ là bạn thân.

Emily

Ở mùa giải 2007, ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Hương Ly - nghệ danh Emily. Từ cuộc thi, cô bước chân vào giới underground Hà Nội, tham gia nhóm Ladykillah và liên tiếp tung ra các ca khúc được yêu thích như La la la, Ngọn nến trước gió, Xin anh đừng...

Emily tích cực hoạt động âm nhạc và có tổ ấm hạnh phúc với Big Daddy.

Sau nhiều năm hoạt động, Emily cùng Big Daddy – bạn đời và cũng là đồng nghiệp – tạo dấu ấn với bản hit Mượn rượu tỏ tình. Hiện tại, cả hai đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên hai con nhỏ tại TP.HCM.

Vân Navy

Không giành ngôi vị cao nhất tại Miss Audition 2007 nhưng Vân Navy vẫn để lại dấu ấn. Sau cuộc thi, cô tham gia Nhật ký Vàng Anh và đặc biệt là sitcom 5S Online.

Tuy nhiên, hot girl Hà thành quyết định rời showbiz để Nam tiến tập trung kinh doanh thời trang và nhanh chóng gặt hái thành công, sở hữu chuỗi cửa hàng hàng hiệu tại TP.HCM cùng cuộc sống sung túc, sang chảnh.

Vân Navy bận rộn điều hành thương hiệu thời trang và có cuộc sống sang chảnh được khán giả ngưỡng mộ.

Năm 2019, Vân Navy kết hôn với một doanh nhân là giám đốc công ty thiết kế, từng du học nước ngoài. Đám cưới diễn ra tại cả Hà Nội và TP.HCM, gây chú ý với chiếc váy cưới do chính cô thiết kế, đính 999 bông hoa và pha lê.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần khoe được chồng chiều chuộng, tặng quà xa xỉ như nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng.