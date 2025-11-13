Audition được chọn làm môn thi biểu diễn tại SEA Games 33

(VTC News) -

Hướng đi mới cho phát triển eSports gắn với văn hóa

Buổi ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt và Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - ông Trần Hoàng.

Theo thỏa thuận, Audition sẽ được phát triển trong hệ thống thi đấu quốc gia và khu vực, trong đó có SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tuyển chọn, huấn luyện vận động viên và thúc đẩy phong trào cộng đồng.

Việc đưa Audition vào đấu trường khu vực không chỉ thể hiện năng lực tổ chức và chuyên môn của Việt Nam trong lĩnh vực eSports mà còn khẳng định vai trò của văn hóa số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Văn hóa Việt hiện diện trong môi trường số của giới trẻ

Audition là một hiện tượng văn hóa số gắn bó với nhiều thế hệ thanh thiếu niên thông qua âm nhạc, thời trang và cộng đồng người chơi. Việc khai thác yếu tố văn hóa trong game cho phép giới trẻ tiếp cận bản sắc Việt theo cách tự nhiên, thông qua trải nghiệm và tương tác trực tiếp, thay vì tiếp thu thụ động.

Trong môi trường số, nơi giới trẻ dành phần lớn thời gian sinh hoạt, các giá trị văn hóa có thể tiếp tục lan tỏa bằng hình thức phù hợp với tư duy và hành vi mới.

Những chi tiết đậm chất văn hóa Việt trong Audition.

Tự tin hội nhập nhưng giữ bản sắc

Tham gia SEA Games 33, Audition không chỉ mang đến cơ hội cạnh tranh thành tích, mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh năng động của thanh niên Việt trên đấu trường khu vực. eSports trở thành phương tiện giao lưu văn hóa, nơi Việt Nam có thể khẳng định bản sắc của mình một cách tự tin.

Hiện đoàn vận động viên đội tuyển Audition Việt Nam đã sẵn sàng tinh thần tham dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam. Sự kiện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 sắp tới. Các thành viên thể hiện quyết tâm cao độ để mang về thành tích tốt nhất cho đất nước.

Tầm nhìn phát triển văn hóa số song hành cùng eSports

Thỏa thuận hợp tác giữa VTC Intecom và VIRESA đặt ra định hướng rõ ràng: thể thao điện tử không đơn thuần là ngành giải trí hoặc thi đấu, mà còn là không gian lan tỏa văn hóa Việt trong thời đại mới. Khi Audition góp mặt tại SEA Games, hình ảnh Việt Nam sẽ được giới thiệu thông qua ngôn ngữ số - phù hợp với nhịp sống của thế hệ trẻ hiện nay.