Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có tân Phó Hiệu trưởng phụ trách

(VTC News) -

Ngày 5/1/2026, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố Quyết định của Hội đồng trường về công tác nhân sự. Tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân - Thư ký Hội đồng trường - công bố Quyết định của Hội đồng trường về công tác nhân sự.

Theo đó, PGS.TS. Phạm Dương Châu được Hội đồng trường giao nhiệm vụ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường.

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Hội đồng trường - trao Quyết định giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Phạm Dương Châu (bìa trái).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường - bày tỏ sự xúc động và trân trọng khi được Hội đồng trường tin tưởng giao trọng trách. Ông chia sẻ, trong hơn 10 năm công tác tại trường, ông luôn ghi nhớ và tâm niệm sâu sắc triết lý phát triển của Nhà trường: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp vốn để xây dựng và phát triển Trường, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Trên cương vị mới, PGS.TS. Phạm Dương Châu khẳng định, sẽ cùng tập thể Ban Giám hiệu giữ vững sự ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô tuyển sinh, đồng thời xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy và nghiên cứu ngày càng thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

PGS.TS. Phạm Dương Châu cũng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp trong suốt 4 năm qua của GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp - Phó Hiệu trưởng thường trực, sau đó là Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, tập thể Ban Giám hiệu và toàn Trường đã đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được các Bộ, ngành và xã hội ghi nhận. Những thành tựu đó là nền tảng quan trọng để Nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

PGS.TS. Phạm Dương Châu cũng xác định rõ các nhiệm vụ then chốt cần triển khai ngay trong năm 2026.

Về công tác đào tạo và kiểm định: triển khai chương trình đào tạo tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, mở rộng đào tạo sau đại học; thực hiện công tác kiểm định chất lượng, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Thực hiện rà soát, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức; rà soát và điều chỉnh chế độ thù lao cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường phù hợp với tình hình mới; đề xuất Hội đồng trường có văn phòng tại Nhà trường để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, hỗ trợ công tác quản lý chung bên cạnh Ban Giám hiệu.