Động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần

Thống đốc tỉnh ở Philippines: "Trận động đất rất mạnh”
Reuters đưa tin, thống đốc tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines, nói với đài truyền hình địa phương rằng người dân đã hoảng loạn khi trận động đất xảy ra.
“Theo báo cáo, một số tòa nhà đã bị hư hại. Trận động đất rất mạnh"
Trận động đất này xảy ra chỉ hai tuần sau khi Philippines trải qua trận động đất chết chóc nhất trong hơn một thập kỷ, khiến 72 người thiệt mạng trên đảo Cebu. Trận động đất hai tuần trước mạnh 6,9 độ Richter và cũng xảy ra ngoài khơi.
Các lớp học tại tất cả các trường công lập và tư thục ở thành phố Davao trên đảo Mindanao đã bị tạm dừng sau trận động đất.
Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là ghi lại tác động của trận động đất.
Chính quyền địa phương cũng ra lệnh "nhường đường cho việc tiến hành đánh giá thiệt hại nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và các công trình".
Tổng thống Philippines Marcos đang đánh giá tình hình
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ra lệnh sơ tán người dân ở các khu vực ven biển sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter. Các nhà chức trách hiện đang đánh giá tình hình tại chỗ và chuẩn bị các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để triển khai ngay khi điều kiện an toàn, ông Marcos cho biết.
"Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo sự hỗ trợ đến được với tất cả những người cần giúp đỡ", ông nói.
Một trận động đất ngoài khơi với cường độ ban đầu là 7,6 độ Richter đã xảy ra gần một tỉnh miền Nam Philippines vào sáng thứ Sáu, và có khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm ở gần đó.
Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết họ dự kiến sẽ có thiệt hại và dư chấn từ trận động đất. Động đất này có tâm chấn ngoài khơi, cách thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental, khoảng 60 km về phía Đông Nam và do chuyển động trong một đứt gãy ở độ sâu 10 km gây ra.
Trong khi đó, trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Honolulu cho biết sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện trong phạm vi 290 km tính từ tâm chấn. Tuy nhiên trung tâm này cho biết không có nguy cơ sóng thần lớn hơn.