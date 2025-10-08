+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Người tham gia BHXH tự nguyện trước 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn quy định
(VTC News) -
Người tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 1/1/2021, đủ 20 năm đóng, có thể được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi theo Luật BHXH 2024.
Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Người tham gia BHXH tự nguyện trước 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn quy định
10:00 08/10/2025
Kinh tế
Bồn cầu thông minh nổ tung khiến tường cháy đen, sàn ngập nước
10:00 08/10/2025
Chuyện bốn phương
Danh tính, lời khai kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu gây chết người tại Gia Lai
09:36 08/10/2025
Tin nóng
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê sông Cầu, sông Cà Lồ
09:30 08/10/2025
Tin nóng
Công nghệ 8/10: Sinh viên và cơ hội học kỹ năng Fintech từ chuyên gia
09:28 08/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Trắng đêm cứu hộ người dân Thái Nguyên mắc kẹt trong trận lũ lịch sử
09:19 08/10/2025
VTC NEWS TV
Bảng giá xe máy Wave RSX mới nhất tháng 10/2025
09:15 08/10/2025
Thị trường
Mở cửa loạt căn hộ ở Tecco Elite City, hỗ trợ người dân Thái Nguyên tránh lũ
09:11 08/10/2025
Bất động sản
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2025
09:10 08/10/2025
Thị trường
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ GHPGVN viên tịch
09:03 08/10/2025
Tin nhanh 24h
LIXIL giới thiệu hành trình 'Sức khỏe Đô thị' và sách LIXIL ALP 2023-2024
09:00 08/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi
09:00 08/10/2025
Gia đình
Sức mạnh cộng hưởng tạo kỳ tích ấn tượng của The Filmore Da Nang
09:00 08/10/2025
Dự án
4 năm sau sạt lở kinh hoàng, người dân dưới chân núi Cấm vẫn ôm đồ đi ở nhờ
08:51 08/10/2025
Đời sống
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10
08:44 08/10/2025
Cần biết
Mẹo lái xe qua vùng ngập nước để không chết máy
08:16 08/10/2025
Tư vấn
MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số
08:14 08/10/2025
Kinh tế
Mâu thuẫn lúc nhậu, tài xế lái xe 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người chết
08:07 08/10/2025
An ninh hình sự
Bốn nhóm bệnh thường gặp sau bão lũ
08:02 08/10/2025
Tin tức
Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út
08:00 08/10/2025
Gia đình
Mỹ tiếp tục hoãn bỏ phiếu ngân sách
07:59 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Bác tin vỡ đê sông Thương ở Bắc Ninh
07:58 08/10/2025
Tin nóng
Xe chở Tổng thống Ecuador bị ném đá, trúng đạn
07:56 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Điều gì xảy ra khi uống trà xanh thêm vài lát gừng?
07:22 08/10/2025
Tư vấn
Thủ tướng yêu cầu báo cáo chính sách thuế bất động sản trước 15/10
07:17 08/10/2025
Bất động sản
Thái Nguyên kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
07:16 08/10/2025
Tin nóng
4 loại đậu phụ bạn nhất định không nên mua
07:15 08/10/2025
Gia đình
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục học online
07:00 08/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 10/2025
07:00 08/10/2025
Thị trường
'Hoa hậu làng hài' đi diễn cát-xê 10 nghìn đồng, giờ làm bà chủ, giàu 'nứt vách'
07:00 08/10/2025
Sao Việt