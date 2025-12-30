Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/12/2025 - XSVT 30/12

XSVT 30/12. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 30/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 30/12/2025

Xem thêm KQXSVT các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSVT 23/12, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 23/12/2025

XSVT 23/12, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/12/2025.

- XSVT 16/12/2025

XSVT 16/12, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/12/2025.

- XSVT 9/12/2025

XSVT 9/12, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/12/2025.

- XSVT 2/12/2025

XSVT 2/12, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.