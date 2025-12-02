Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/12/2025 - XSVT 2/12

XSVT 2/12. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 2/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/12/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 2/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.