Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 11/11/2025 - XSVT 11/11

XSVT 11/11. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 11/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 11/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 11/11/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 11/11/2025

Xem lại KQXS Vũng Tàu các ngày mở thưởng trước

- XSVT 4/11, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 4/11/2025

XSVT 4/11, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 4/11/2025.

- XSVT 28/10/2025

XSVT 28/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 28/10/2025.

- XSVT 21/10/2025

XSVT 21/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 21/10/2025.

- XSVT 14/10/2025

XSVT 14/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 14/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai tổ chức quay số mở thưởng tại Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba tổ chức quay số mở thưởng tại Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư tổ chức quay số mở thưởng tại Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm tổ chức quay số mở thưởng tại Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu tổ chức quay số mở thưởng tại Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy tổ chức quay số mở thưởng tại Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 11/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.