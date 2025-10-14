Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/10/2025 - XSVT 14/10

XSVT 14/10. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 14/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/10/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 14/10/2025

Xem lại KQXS Vũng Tàu các ngày quay số mở thưởng trước

- XSVT 7/10, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 7/10/2025

XSVT 7/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/10/2025.

- XSVT 30/9/2025

XSVT 30/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/9/2025.

- XSVT 23/9/2025

XSVT 23/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/9/2025.

- XSVT 16/9/2025

XSVT 16/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/9/2025.

Quy định cần biết

- Khi may mắn trúng thưởng, người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé. Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 14/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.