Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/10/2025 - XSVT 7/10

XSVT 7/10. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 7/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/10/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 7/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần, người chơi có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 7/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.