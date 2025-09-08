Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 9/9/2025 - XSVT 9/9

XSVT 9/9. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 9/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 9/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 9/9/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 9/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

