Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/8/2025 - XSVT 26/8

XSVT 26/8. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 26/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/8/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 26/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSVT

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng..Quá thời hạn 30 ngày quy định, các vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giá trị giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.