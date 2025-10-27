Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/10/2025 - XSVT 28/10

XSVT 28/10. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 28/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/10/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 28/10/2025

Xem lại KQXS Vũng Tàu các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSVT 21/10, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 21/10/2025

XSVT 21/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 21/10/2025.

- XSVT 14/10/2025

XSVT 14/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 14/10/2025.

- XSVT 7/10/2025

XSVT 7/10, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/10/2025.

- XSVT 30/9/2025

XSVT 30/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.